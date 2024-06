Broncano le da a María Becerra el dato de sus relaciones sexuales: "He tenido un buen mes"

MOVISTAR PLUS+

La Resistencia recibió este miércoles la visita de la cantante argentina María Becerra tras actuar el pasado lunes en las Fiestas Populares de Torrejón de Ardoz de Madrid.

Tras la entrevista, Broncano obvió una de sus preguntas clásicas, dinero en el banco, y pasó directamente a la de las relaciones sexuales en el último mes.

"La verdad es que este último mes he tenido bastante...", afirmó la argentina mientras la jaleaba el público. "No me puedo quejar, por eso tengo la piel tan linda, el pelo tan bien", añadió entre risas.

Y añadió que "soy una persona que está bien atendida. Es la mejor terapia dermatológica, además, estoy de buen humor todo el rato... un aplauso para mí".

No obstante, Becerra desconcertó al conductor del programa de Movistar Plus+ cuando le dijo con una sonrisa en la cara: "¿Y vos, cuantas veces mojaste el churro?".

"He tenido también un buen mes. Mirad qué carita y que piel", apuntó Broncano mientras cogía una pequeña cámara y se la acercaba a la cara para hacer la broma.