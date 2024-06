Broncano, a Greeicy Rendón, en 'La Resistencia': "Estoy borracho"

La cantante colombiana Greeicy Rendón visitó este martes La Resistencia por primera vez, pero conocedora de la tradición de los invitados del programa de llevarle un regalo a Broncano, le dio el suyo.

"Tenía dudas de si traerlo o no porque no sabía si te iba a gustar", le dijo la invitada al presentador: "Seguro que sí me gusta. ¿Es comida? ¿Es dinero?", preguntó el jienense.

La artista le explicó que se trataba de una bebida colombiana: "Es agua que te desinhibe. Es aguardiente", le explicó al presentador, que se preocupó por si llevaba alcohol.

Greeicy Rendón y Broncano, en 'La Resistencia'. MOVISTAR PLUS+

"Nunca he tomado nada con alcohol. Solo me puedo mojar los labios y el resto te lo doy. No lo he probado nunca en mi vida", señaló el conductor del programa.

Ella le insistió: "Solo es un poquito". Broncano insistió: "Soy un niño en cuanto a beber alcohol porque no lo he probado nunca, es como dárselo a un pequeño".

"Ahora mismo estás cometiendo un delito, estás drogando a un niño", apuntó el jienense, aunque la invitada seguía sin creerse que Broncano nunca hubiera tomado alcohol.

Finalmente, el presentador accedió a tomarse un chupito con la cantante, pero al ingerirlo, no pudo ocultar su desagrado con la bebida: "Llevamos 1.016 programas, y en el 1.016 estoy borracho", confesó Broncano antes de tirar el bombo y el vaso al suelo.