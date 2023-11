La bronca de Raquel Sánchez Silva y Julián Iantzi a los concursantes de 'El conquistador': "No merecéis seguir aquí"

Los presentadores de El conquistador, Raquel Sánchez Silva y Julián Iantzi, le echaron una bronca a los concursantes que no consiguieron para el primer muro de la prueba de inmunidad, donde Gorka quedó descalificado por poner en riesgo su vida.

"Más de la mitad no ha sido capaz de superar el muro, es lamentable", se dirigía así Julián a los ocho concursantes. Entre los que no consiguieron pasar se encontraban fuertes rivales, como David Seco, Puma, Montoya o Joana.

Raquel, por su parte, también fue dura. "No habéis cumplido los mínimos que requiere esta aventura", les dijo en la asamblea. "No merecéis seguir aquí", añadió Iantzi. Ambos coincidieron en que subir un muro es una de las cosas básicas que debería poder hacer el ganador del concurso.

Los concursantes se explicaron, aunque no podían negar lo evidente, y la mayoría le echó la culpa a no haber sabido hacer el pinzamiento de piernas que requería la cuerda para escalar.

"No estuve a la altura de las circunstancias" asumió Seco. "No puedo ganar si no subo un muro", se lamentaba Montoya, por su parte. Joana, además, se justificó por salir retrasada: "Preferí asegurar mi salud, aunque confiaba en pasar el muro".