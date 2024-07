Bosco Martínez-Bordiú acalla las polémicas sobre su acercamiento a Sofía Suescun: "Prepárate para el regalito"

Bosco Martínez-Bordiú se convirtió el pasado jueves en el cuarto expulsado de Supervivientes All Stars. Unos días antes, hubo una gran polémica por unas imágenes del chico con Sofía Suescun, que hizo que Kiko Jiménez amenazara con no volver al plató.

Cuando el sobrino de Pocholo regresó a España, el domingo, se enfrentó a estas imágenes. "Prepárate para el regalito que te tienen", le advertía Kiko, pareja de Sofía, que siempre defendió que había una amistad entre ambos.

"Yo no he visto nada", reaccionaba Bosco al vídeo del supuesto acercamiento romántico. "Literalmente, no veo nada porque nunca pasó nada entre nosotros", recalcó. "Dormíamos todas las noches juntos en la esterilla", explicó.

Además, el ganador de Supervivientes 2023, aseguró que cuando tuvo su sobrecogedora caída en la noria infernal, fue Sofía quien le ayudaba: "Me daba masajes y estaba conmigo cuando no podía dormir". Sin embargo, las imágenes eran de antes.

"Sería una conversación y nada más", concluyó. "Sí, hubo beso, pero en la mejilla", declaró. "Era lo normal", añadió Abraham García, que también afirmó que lo había hecho peros sin que transcendiera a algo más.

Adara Molinero, expareja de Bosco, se creyó la versión: "Será así". Eso sí, no quiso disculparse con Kiko Jiménez por haberle dicho "límate los cuernos" en varias ocasiones y malmeter sobre la relación de ambos.