El emotivo momento de Iraxte Soriano en 'En busca del Nirvana': "Allí donde estés te pido que me sigas ayudando"

En busca del Nirvana sigue aumentado el bote. Con el nuevo juego por el oro, los participantes volvían a tener la posibilidad de aumentar 3.000 euros más al premio final. Un incentivo que volvía a sacar la parte más competitiva de los equipos.

El viaje en Nepal no está siendo sencillo. Tanto por los nervios como por el cansancio, unidos a las experiencias espirituales que están viviendo los concursantes, no es de extrañar que haya momentos en los que se pierda la compostura.

"Estamos en un sitio sagrado, desde aquí vais a ser testigos del ritual de la cremación. La despedida con el que el difunto se convierte en ceniza y se mezcla con el agua del río sagrado que estáis viendo. Para el budismo y el hinduismo la muerte no es el final, es otra oportunidad de reencarnarse y estar más cerca de alcanzar el auténtico propósito de la vida y estar más cerca del Nirvana", comenzó a explicar Raúl Gómez al entrar en el lugar.

Ante la grandeza del lugar, los concursantes no podían evitar quedarse sin palabras. Así, el presentador comenzó a explicar en qué consistía el juego: los dos equipos debían realizar una guirnalda de flores de siete metros. Este tipo de decoraciones son "un símbolo de respeto y veneración que se usan en Nepal para todo tipo de celebraciones, ya sean festivas como una boda o tristes como un funeral", por lo que con ello estaban contribuyendo a la tradición.

Así, finalmente era el equipo 'Ganesha' el que se hacía con la victoria. Gracias a ello, tuvieron la oportunidad de hacer con ella una ofrenda en el río sagrado y ser testigos del ritual de cremación. Un momento en el que Iratxe Soriano no podía evitar acordarse de su madre: "Hace mucho tiempo que murió y la sigo echando de menos como el primer día".

"Allí donde estés te pido que me sigas ayudando, pero que me dejes libre de tanta pena que tengo por no tenerte", decía muy emocionada mientras todos sus compañeros se fundían en fuerte abrazo.