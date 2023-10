'En boca de todos' habla con Elena Fuentes, la joven desesperada por tener 23 años y haber pasado por 12 trabajos diferentes: "Me rindo"

El paro juvenil en España es de los más altos de Europa. Cada día, miles de jóvenes intentan hacerse un hueco en un mercado laboral voraz y desesperante que, en muchas ocasiones, acaba con la paciencia de los que buscan un empleo estable y correctamente remunerado.

Así, en las últimas semanas, los usuarios de TikTok han hecho viral el vídeo de Elena Fuentes, una joven que, harta de buscar empleo y ser despedida poco después, decidió grabarse exponiendo un problema que muchos internautas comparten con ella.

Por ello, este lunes, En boca de todos ha contactado en directo con la joven viral para comentar su experiencia en la búsqueda de empleo. En su vídeo, Elena apuntaba: "De verdad que me rindo, me han echado. Tengo 23 años y he trabajado en 12 sitios diferentes. No sé lo que tengo que hacer ya".

"En un trabajo, porque ya no tenían sitios; en el otro, porque las horas no eran suficientes y se reincorporaba ya la otra persona. No sabéis el palo que me da empezar en otro sitio porque siempre estoy empezando en un sitio nuevo", concluye la joven en su vídeo.

Así, durante su conexión con el matinal, Elena ha explicado que no la han despedido doce veces, sino que eso es solo algo que "se sobreentendió": "De algunos trabajos me he marchado yo". Además, ha agregado que la han llegado a despedir de "siete u ocho" trabajos y que, en una ocasión, ni siquiera la avisaron de que solo la habían contratado para cubrir una baja de dos meses.