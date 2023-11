La semifinal de la octava edición de MasterChef Celebrity estuvo cargada de emociones. Los concursantes que aún continúan entre los fogones recibieron una muy grata sorpresa durante la noche del jueves cuando, bajo unas cajas que había en las cocinas, encontraron tablets, donde cada uno pudo ver un vídeo muy especial de sus seres queridos.

Antes de todo eso, en la primera prueba, los aspirantes tuvieron que afrontar un reto de alta complejidad culinaria en el que debían elaborar una recreación del espectacular postre del chef David Pallás, quien, una edición más, visitó las cocinas del talent por excelencia de Televisión Española.

Tal fue la dificultad de Blanca Romero para tratar de presentar una televisión de chocolate remotamente parecida al original que la actriz terminó acordándose de una de las experiencias más duras de su vida: su primer plato. Así, al menos, lo explicó ella misma hablando del resultado final de su plato al que, finalmente, llamó 'Desfibrilador' -"porque le faltaron cuatro segundos de luz"-.

"Ahora que veo mi televisión, tiene mucho rollo, tiene todo lo que sentí mientras cocinaba. Ha sido como un parto. Cuando se me rompió, pensé: 'No, la tele se va a ver y voy a luchar por ello'", comenzó diciendo la modelo asturiana, justo antes de recordar su desgarradora experiencia.

"Ese momento me recordó al parto de mi hija. Me durmieron entera porque se complicó. Y, al despertar, la escuché llorar, llorar mucho y dije en alto que a mi hija le dolía algo. Luego supe que al sacarla le rompieron las piernas por tres sitios. Y entonces pensé en la niña y dije para mí que si mi hija camina y desfila, la tele se iba a ver", relató, generando los aplausos del resto de sus compañeros.

Del mismo modo, los jueces, quienes habían prestado completa atención a este íntimo y terrorífico relato, no pudieron evitar emocionarse. Por ello, y a pesar del resultado de su plato, la modelo se mostró orgullosa, dada la carga emocional del mismo. "Y ahora que veo esa tele, me gusta".

Más tarde, Blanca, al borde del llanto, retomó su historia en un aparte. "A ella cuando nació se la llevaron a otro hospital y creo que todavía no hemos sanado ese nacimiento tan abrupto. Nos distanció", confesó. Aun así, la actriz no puede esconder el amor que siente por su hija Lucía y su pequeño, Martín, de quienes presume siempre que puede en sus redes sociales. "Está viva de milagro. Pero no puedo quererla más", expresó.