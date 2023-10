Blanca Romero le da un corte a Xavier Deltell en 'Masterchef Celebrity': "Como me metas la lengua, te meto en el baño y te reviento"

Esta nueva edición de Masterchef Celebrity está siendo un éxito y viene cargada de humor entre sus participantes, destacando el humor ácido de la que está siendo el gran descubrimiento de esta edición, Blanca Romero.

La actriz muestra siempre esa particular forma de ser, graciosa pero cortante. Y esta vez lo ha dejado ver para frenar una broma que empezaba a no ser graciosa y que venía por parte del humorista Xavier Deltell.

Leo Harlem, Jorge Dávila y Xavier Deltell se encontraban el pasado jueves en el famoso programa de TVE para ayudar a los concursantes con una de las pruebas. Su función era dar indicaciones para que cada pareja hiciera una receta y a Xavier le tocó la pareja formada por Blanca Romero y Eduardo Casanova.

Tenían que cocinar lengua de ternera y mientras que la actriz trataba de entender cómo cocinarla, soltaba un comentario chistoso con ese tono que tanto la caracteriza: "Chupé lengua, me metieron la lengua, pero nunca la comí".

Como no iba a ser de otro modo, Deltell no dejaba pasar esta broma y se acercaba a ella junto a Pepe Rodríguez. El humorista se interesaba por cómo son los besos a la hora de rodar una escena de una película o una serie y la actriz le explicaba que los actores no meten la lengua.

Deltell decidió seguir con la broma pidiéndole una demostración a Blanca Romero, acercándose a ella. Ante este gesto del humorista, la actriz le soltó un comentario cortante y que frenó los pies a Xavier Deltell: "Como me metas la lengua te meto en el baño y te reviento".

Ante la situación tan incómoda que se había creado, a pesar de que todo comenzase por un comentario de broma, Blanca Romero se sinceraba, también con humor: "Si es mi abuelo. Porque no tenía sartenes que si no, le doy un sartenazo".

Los seguidores del programa también se han pronunciado por redes sociales en defensa de la actriz y alabando su forma de gestionar la situación.