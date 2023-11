Bigote Arrocet, dispuesto a demandar a las Campos, desafía a Gustavo: "Ya hablaremos tú y yo"

Nuevo capítulo en el desencuentro entre las Campos y Bigote Arrocet. Por medio, además, está el chófer de María Teresa Campos, Gustavo, que hace unos días, vía exclusiva, arremetió contra el humorista.

Ahora el cómico ha respondido, y lo ha hecho a través de Fiesta. "¿Él estaba en la cama con nosotros? ¿O en la cama? ¿O en la casa? Yo escucho a hablar a un montón de gente que parecía que vivían con nosotros", dice sobre el exconcursante de GH VIP en una entrevista a Saúl Ortiz, colaborador de 20minutos. "Si a mí me cae muy bien, y lo quiero. Ya hablaremos tranquilos tú y yo", desafía el humorista al chófer mirando a la cámara.

Hay que recordar que, para Edmundo Arrocet, Gustavo tuvo hace unos días palabras muy duras. "Es un manipulador que se cree sus propias mentiras. Nunca me fie de él y se lo dije a Teresa, pero salí escaldado".

Pero tenía más: "No es cierto que Teresa quisiera casarse con él, jamás se le pasó por la cabeza. Y, aunque él diga lo contrario, Teresa no era celosa, nada. Ni siquiera se enfadaba cuando él desaparecía tres meses sin dar señales".

Edmundo, en su charla con Saúl Ortiz, asegura también que está dispuesto a demandar a las hermanas Campos si estas siguen mintiendo. "No sé qué decir, es todo el rato lo mismo. Las cosas ya se han demostrado que no son verdad. Si él quiere seguir con la película ya habiendo fallecido mi abuela, pues que lo haga. Está alimentando algo que ya o existe, es una persona que ya no está en nuestra vida", reaccionó en plató Alejandra Rubio.