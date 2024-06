Berto Romero, en 'La Resistencia': "No voy a programas para pelearme con el presentador"

Berto Romero acudió este lunes a La Resistencia para charlar con Broncano sobre su nuevo programa en Movistar Plus+, El consultorio de Berto, que se estrenó el pasado 20 de mayo.

Tras el éxito de la sección en Late Motiv de Andreu Buenafuente, el cómico vuelve con el consultorio más famoso de la televisión, donde 'regala' a la audiencia toda su sabiduría para ayudarles a entender cómo funciona el mundo.

En su octava visita al espacio de Broncano, el invitado le dijo al conductor del programa: "No quiero ultra violencia como siempre, este rollo que cogiste conmigo...".

Berto Romero, en 'La Resistencia'. MOVISTAR PLUS+

"Es que ya no me pegas, por edad no... Yo no voy a programas a pelearme con el presentador, eso no puede ser. No quiero ser esa persona", aseguró el cómico.

Broncano le contestó: "Hemos tenido un rato de entrevista agradable y normal. Pero voy a proponerte dos posibilidades". No obstante, Berto le pidió que lo dejara ahí.

"Si luego lo editáis. Me he dado cuenta de lo que haces. Grabas mucho rato y haces que los entrevistados se pongan muy nerviosos hasta que, al no tener asideros, no tienen de qué hablar, la gente jaleando como en Mad Max 3...", explicó Berto.

"Llega un momento en el que a la gente se le va la pinza y empieza a hacer cosas raras, eso es lo que quieres", le dijo a Broncano. "Pero hoy voy a aguantar, me da igual, como si queréis estar minutos y minutos en los que no pase nada", concluyó el invitado.