Berto Romero explica para qué hace falta tener un gato, pero advierte sobre ellos "si tienes la autoestima baja"

MOVISTAR PLUS +

En El Consultorio de Berto, programa de Movistar Plus+, el humorista Berto Romero se dedica a contestar, en clave de humor, a las dudas que plantean los espectadores y a cuestiones llegadas vía Whatsapp.

Una de esas cuestiones se metía con el hecho de que el cómico tenga gato. "¿Por qué demonios tienes un gato? ¿Qué aporta tener un gato? El mundo no necesita más gatos. ¿Cuidarlos? No lo entiendo", decía la consulta.

"Qué equivocado estás, un gato aporta muchísimo porque un gato te pone en tu sitio. Da igual lo bien que te haya ido el día, lo subidito que llegues a casa, lo mucho que te creas el ombligo del mundo, que cuando tú entras en tu casa y ese animal te mira con esa cara de indiferencia absoluta, como solo puede expresar un gato", comenzaba explicando Berto.

Gatos 🐈‍⬛ O los amas o los odias #ElConsultorioDeBerto pic.twitter.com/usrX7yWGbQ — Movistar Plus+ (@MovistarPlus) June 17, 2024

"Ojo, no es que no se haya dado cuenta de que has entrado, es que le suda infinito sus minúsculos genitales de gato que hayas entrado", aclaraba. "El gato va muy bien para la gente que tenemos demasiada autoestima", decía el cómico, que aseguraba sentir "devoción incondicional" por su mascota.

Pero esa característica de los mininos no siempre es aconsejable, según hizo ver Berto Romero. "Si le regalas un gato o adopta un gato una persona con la autoestima baja… lo hundes en la miseria", advertía.

La solución es cambiar de animal. "Una persona con la autoestima baja lo que necesita es un perro, que es un animal que celebra como algo extraordinario el hecho de que hayas conseguido llegar a casa", sentenciaba.