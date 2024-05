Berto Romero estrena su nuevo consultorio en Movistar Plus+: "Ser gracioso es algo que a veces ocurre a tu pesar"

A partir del 20 de mayo, Berto Romero reabre las puertas del consultorio más famoso de la televisión en Movistar Plus+ para responder a todas esas preguntas que nos hacemos y que no haríamos en público.

El cómico tiene las respuestas, aunque no sean las que cualquiera esperaría, pues siempre cabalgan sobre la sabiduría, el ingenio y el humor.

Este consultorio, ahora programa por derecho propio, proviene de la mítica sección de Berto Romero en el legendario Late Motiv de Andreu Buenafuente e irá precedido de El día de Berto, en el que se emitirán series originales como Mira lo que has hecho y El otro lado y fragmentos de sus mejores intervenciones en programas como Ilustres Ignorantes o La Resistencia y el estreno de El consultorio de Berto.

¿Cómo se siente al ser la nueva Elena Francis?Yo me siento bien porque no he inventado nada y eso está muy bien, te da una cierta tranquilidad cuando vienes con un formato que no te has inventado. Esto es más viejo que el tebeo y a eso vamos. Lo que pasa es que yo sí soy un hombre y creo que Elena Francis no era una mujer. Lo que hay es lo que se ve en el programa.

¿Qué tipo de cosas han llegado a ese WhatsApp? Porque ya advirtió usted de que si enviaban insultos no los iba a leer más que su equipo...Pues no sé si es que eso fue un error afortunado, como todos los errores que acostumbro a cometer, que luego hacen gracia. Yo dije en el mensaje que si alguien quería enviar insultos, que no me llegarían, pues los escucharía Manel (Manel Vázquez, ayudante de dirección del programa y el encargado de hacer este primer filtrado) y la gente interpretó que es que habían llegado insultos y no lo sé. Luego le pregunté a Manel si habían llegado a insultos y me dijo que no.

¿Qué han tenido que desechar?Pero por lo que me dice es verdad que Manel hace un primer filtrado de cosas, de consultas, que no ha lugar o que a lo mejor es alguien pues preguntando algo personal o hablando de sí mismo, o cosas que ves que no pueden usarse, o ruidos o gritos, que también llegan de vez en cuando. Esos no los llego a escuchar, por suerte para mi salud mental, que ya con lo que escucho ya se ve mermada (risas).

¿Y qué tal está Manel?Él está bien. Yo lo veo bien. Aparentemente está bien. Ahora, la procesión va por dentro, claro.

¿Cuál ha sido la la temática más repetida en las consultas?Pues sexo, animales, subsección gatos, y guarrerías. Ese es el top. El top de lo que me llega siempre.

¿Sexo y gatos?Sexo con gatos todavía no, sexo entre personas. El otro día pensaba que creo que esas temáticas tienen una cierta lógica porque siendo todos los temas posibles, todos ellos susceptibles de liarla, pues a la gente le quedan cada vez menos reductos para encontrar algo que sea divertido y que pueda no ofender a nadie.

Pero llega de todo, eh? He dicho el top tres de lo de lo que más llega, pero luego recibimos cosas muy interesantes también.

¿Lo de lo de no ofender a nadie le coarta a usted?No, no hay que pensar en eso. Lo que pasa es que tampoco es la intención. Yo nunca he hecho comedia con la intención de ofender a nadie. A veces siempre se escapa algo, pero no lo puedes evitar. Pero no, no me coarta, forma parte de mi forma de trabajar. Siempre ha sido así.

¿Cómo se elaboran las respuestas?Pues en base a todas las consultas que llegan, somos un equipo de tres guionistas Rafael Barceló, Julián Coti y yo. Las escuchamos, las seleccionamos y cada uno marca cuál cree que puede ser interesante y por qué y las ponemos en común. Las debatimos, las escribimos, las probamos y luego van al programa.



Después de tanto tiempo haciendo el consultorio y después de todo lo que habrá tenido que escuchar, ¿aún tiene capacidad de sorpresa?Sí, sí que la tengo. Y espero mantenerla muchos años. Yo creo que es cuando se acaba eso igual ya estás un poquito de vuelta de todo, muy cínico o muy apático. Por suerte todavía no me ha ocurrido. Siguen siendo sorprendentes, me siguen despertando una sonrisa o me me me estimulan para escribir algo gracioso. Todavía tengo algo de mojo.

Obviamente es un consultorio de cachondeo, ¿le da cierto reparo que alguien se lo pueda tomar en serio?Si alguien se lo toma en serio realmente este es el menor de los problemas que tiene (risas). Si alguien se ha tomado en serio mis respuestas creo que eso es la punta de un iceberg y que tendrá muchas más cosas que arreglar, habrá un paquete premium de problemas. No tengo en absoluto ningún reparo, el programa lo deja bien claro al principio. La primera frase que digo en el programa es “preguntar lo que queráis, que yo responderé lo que me dé la gana”. Es un espectáculo, un formato de comedia puro y duro.

Si usted tuviera que preguntar algo, ¿qué sería?Preguntaría qué razón me impulsa a meterme en líos como este.

Porque hay que vivir, hay que trabajar…Hay que trabajar, tengo tres chiquillos. Pero a veces mientras estoy haciendo, pienso Guau! Madre mía! De hecho, de las secciones Late motiv era la que más trabajo me daba y la que más me hacía sufrir. Yo recuerdo cuando le dije a mi mujer que iba a hacer el consultorio solo me preguntó ‘¿en serio?’, poniendo los ojos como de incredulidad, porque realmente me exige muchoo. Pero bueno, nadie me podrá responder a esa pregunta, igualmente.

¿Cuándo se dio cuenta de que era gracioso? ¿Hubo un momento de revelación?Lo hubo. Fue en una tienda de ultramarinos de mi pueblo. Tenía yo cinco o seis años y mi madre me mandó a comprar queso cortado fino. Estas eran las directrices de mi madre. Queso cortado fino. Y el tendero lo cortaba a mano, sin máquina y lo intentaba hacer tan fino que se le escapaba el cuchillo. Iba cortando medias, lascas y fragmentos pequeños y en un momento dado yo le dije “Mi madre me ha dicho que quiere queso cortado, fino, no rallado”. Entonces todo el mundo en la tienda se puso a reír. Celebraron muchísimo la ocurrencia, me dieron caramelos y yo no entendía por qué. Y cuando salí de ahí pensé “Hostia, aquí hay algo, esto se puede rentabilizar”. Ahí me di cuenta.

Y por eso trabaja, por los caramelos...Por los caramelos, evidentemente.

¿Ser gracioso es cansado? ¿La gente espera que sea gracioso todo el rato?Es que ser gracioso es algo que a veces ocurre a tu pesar. Yo no lo puedo evitar. Javier cansado, que es un gran teórico del humor y es una persona muy inteligente, me lo definió, no sé si la definición es suya o la ha tomado de algún sitio, como verosímil cómico. Hay una parte de la gracia que haces que no responde a nada que hagas. Tú le haces gracia a un porcentaje de gente alto y ya está. Aunque te intentes poner serio haces gracia. Entonces eso no es ni bueno ni malo, eso es así. Entonces hay que. En mi caso lo. Lo que me parece interesante es cabalgarlo y y aprovecharlo.

¿Cómo conoció a Buenafuente? ¿Cómo se produjo ese ese maridaje?Fue Andreu Buenafuente, que escuchó un programa de radio que yo hacía y le pareció interesante y pidió a su productora que se pusiera en contacto con nosotros, con el grupo que hacíamos el programa de radio y estuvimos como tonteando con la productora sin conocerle a él. Él era como una figura mítica que sabíamos que a veces pasaba por las oficinas y un día me vino a ver al teatro y ahí lo conocí.

¿Le recibió de forma especial?Le hice una broma en el teatro. Fingí que iba a pedir un aplauso para él. Al acabar la función, en una sala pequeña en el Teatreneu, en Barcelona, de menos de 100 personas yo lo veía claramente. Y cuando acabé la función dije “pido un aplauso para una persona que nos ha hecho reír todas las noches desde su programa de televisión”. Empecé a rebozarme en este discurso y vi cómo se iba poniendo cada vez más rojo y cuando llegó el momento de decir su nombre, dije otro nombre y se levantó un amigo mío que estaba preparado. Me inventé que era el presentador de las noches de no sé qué en Tele Sabadell, y ahí le hice la primera broma... como un cretino.

Y desde entonces una historia de amor, ¿pasan mucho tiempo juntos o se cansan el uno del otro?No, no. Además, nos reservamos, porque no somos de estar cada uno en casa del otro. Hemos ido de viaje juntos, hemos hecho muchas cosas juntos y hay veces que pasamos bastante tiempo juntos, pero últimamente no, y nos reservamos un poco para poder encontrarnos en el Nadie sabe nada con cosas que decirnos. Cuanto más tiempo hace que no nos vemos, pues más ganas nos tenemos. Estamos racionando la amistad, como la comida de los gatos.

¿Cómo ve usted el paso de La Resistencia a La 1?Pues no tengo información ni reflexión alguna sobre este particular. No he dedicado ni un minuto a pensarlo. Lo único que tengo y creo que eso lo como comparto con la mayoría del público, mucha curiosidad por ver qué ocurre. Conozco a Broncano y conozco el formato. Conozco la forma que tienen de hacer televisión muy disruptiva, muy millennial, muy de liarla y la verdad es que me llena de curiosidad ver cómo casa eso con La 1, con su público, con la competencia que tenga en ese momento. Yo tengo muchas ganas de que llegue septiembre.

¿Qué tal fue ese, ese salto a lo a la ficción paranormal de El otro lado?Pues flipante. De las mejores experiencias de mi vida. Para mí es como un camino que está muy relacionado también con la anterior serie, con Mira lo que has hecho, de la que rodamos tres temporadas con un equipo muy parecido. De hecho con el mismo equipo en guion, un equipo muy parecido en dirección... La verdad, yo he disfrutado, de hecho lo que he querido y creo que ha quedado un producto muy digno y muy interesante, por lo menos muy distinto, con mucha personalidad, a veces incluso con un exceso de personalidad, con lo cual estoy encantado, la verdad.



¿Cómo es rodar con efectos especiales?Pues muy interesante. Los rodajes con efectos especiales son distintos, son mucho más fragmentados, son mucho más pesados, pero la verdad es que es un gozo tener efectos reales en escena, tener muñecos, tener inundaciones, tener animatrónicos... Eso es muy guay. Hemos apostado por hacerlo de esa manera. Lo demás es confiar en lo digital, que también hay mucho retoque digital, como retoque digital desagradecido, esas cosas de borrar cables y reconstruir huecos. Pero ha sido muy, muy interesante. Es más pesado, es más cansado que rodar comedia pura, por ejemplo, pero muy guay. Hemos trabajado con gente muy buena, hemos trabajado con DDT, por ejemplo. Es un equipo de efectos especiales de Barcelona que hicieron El laberinto del Fauno, la última de Bayona, La sociedad de la nieve, gente muy top y es un placer.

¿Es usted muy de Cuarto Milenio? ¿De dónde le viene la afición a esos temas?Pues no soy de Cuarto Milenio, fui de Milenio tres. Durante muchos años, consumí mucho periodismo del misterio, lo consumía como entretenimiento, ¿sabes? Como el que escucha podcast de cine, pues yo escuchaba podcast de misterio y me gustaba que me contaran esas historias y siempre me ha interesado. Yo creo que viene por la parte de la ficción como aficionado al género.

Y acaba calando…Tener contacto con eso en el oído durante diez, quince años, escuchándolos a todos desde Espacio en blanco de Miguel Blanco a Milenio tres, pasando por La Rosa de los Vientos, La escóbula de la brújula... todos los nombres que te podría decir, pues te va creando como un panorama, como un ecosistema en el que sin saber muy bien los nombres ni los datos, sí te queda un poco la idea de por dónde va la música. Me pareció que siendo además medios de comunicación, que es algo de lo que creo que puedo hablar porque he trabajado en ellos, pues me parecía un tema muy interesante para hacer una ficción de género.