Belén Esteban se rompe tras protagonizar una bronca con María Patiño: "Voy a intentar que no se me caiga una lágrima"

La semana pasada, Javier de Hoyos destapó en Ni que fuéramos una supuesta infidelidad de David Rodríguez, pareja de Anabel Pantoja y padre de su futura hija. La presunta amante de Rodríguez habló el viernes con el programa y terminó admitiendo el engaño del fisioterapeuta.

Este lunes, el formato ha retomado el tema, iniciando su emisión con más detalles sobre el asunto. María Patiño ha preguntado al periodista cómo obtuvo información, a lo que él ha respondido que le llegó "a través de un amigo en común con ella". Además, ha añadido: "Conseguí llamarla por la noche y estaba tan destrozada al ver que todo esto se había filtrado que no era capaz de hablar (...) Ya por la mañana la volví a llamar".

Mientras el comunicador reproducía estas palabras, Belén Esteban, amiga íntima de la creadora de contenido, negaba con la cabeza, mostrándose escéptica hacia la versión del colaborador.

Ante esta actitud, la presentadora ha confrontado a la televisiva: "Belén está poniendo sobre la mesa que esta chica utiliza todo esto para que llegue aquí. A mí me fastidia porque yo creo a Javier de Hoyos". La de Paracuellos ha replicado: "Yo no digo que esté mintiendo Javier de Hoyos. No te equivoques".

El intercambio de palabras ha subido de tono, con Patiño retando a Esteban. "Da argumentos. A mí esas caras de 'no, no, no' cuando está hablando Javier de Hoyos me revientan. Tienes dos opciones: o callarte o hablar", ha valorado. A lo que Esteban ha contestado: "Vale, pues me callo. Habla tú". Patiño ha insistido: "Es lo que hay. No lo puedo soportar. Es mi manera de pensar".

El director del espacio, David Valldeperas, ha intentado mediar, sin mucho éxito. "María, yo no creo que Belén esté tirando por tierra. Lo que está intentando explicar es que detrás de que nos llegue esa información, hay una intención de que nos llegue. ¿Es así, Belén?", ha expresado.

La cámara ha enfocado a 'La princesa del pueblo', quien, con los ojos llorosos y con la voz quebrada, ha declarado: "No voy a hablar. Voy a procurar que no se me caiga una lágrima, así que llevaos la cámara. Como lo sabéis todo, hablad vosotros".

Esteban continuó aclarando su postura. "Yo a esta chica no le hecho la culpa, porque solo hay un culpable. Lo he dicho desde que me he sentado. Pero esta chica dice que la traicionó un amigo y yo te digo que no es así. La chica y el amigo llaman a Amor Romeira", ha expuesto la tertuliana.

Finalmente, la tensión se ha disipado y ambas compañeras se han reconciliado con un abrazo. "Te has pasado", ha concluido Esteban, poniendo fin a un episodio cargado de emociones en el plató.