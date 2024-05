Después de la respuesta de Terelu Campos a las críticas vertidas por su ex compañera de Sálvame, Belén Esteban, la princesa del pueblo ha vuelto a la carga en este jueves en Ni que fuéramos, manifestando su desacuerdo y descontento con las declaraciones de Campos.

La tertuliana ha empezado su intervención con un agradecimiento irónico hacia la hija de María Teresa Campos, aplaudiendo y diciendo: "Bravo, Terelu. No teníamos contenido. Gracias". Luego, ha continuado explicando los motivos de su postura, dejando claro que entiende el enfado de Campos, pero reafirmando su opinión.

"¿Ella ha visto mi contrato?", ha preguntado desafiante Esteban en respuesta a las afirmaciones de Terelu sobre sus condiciones contractuales.

Por otro lado, ha subrayado que no es dueña de la productora y que sus comentarios son personales: "Yo claro que no soy la dueña de la productora. Yo hablaba por mí".

Además, Belén ha recordado haber apoyado a Terelu durante su hospitalización, ofreciendo incluso quedarse con ella por la noche si lo necesitaba: "Yo te llamé cuando te tuvieron que operar. Es más te dije: 'Si necesitas que me quede contigo una noche, yo me quedo encantada'".

Asimismo, ha acusado a Campos de no actuar de la misma manera que exige a sus compañeros y la ha calificado de mentirosa: "Tú nos culpas a nosotros de lo que tú tampoco haces. Te voy a decir más: Eres una mentirosa. Lo que dice Lydia Lozano es verdad (...) Si vas a hablar, vamos a hablar ya".

A pesar de sus fuertes palabras, Esteban ha concluido su intervención con una declaración de afecto: "No me arrepiento (...), pero tengo que decirte que te quiero. Yo te quiero". Sin embargo, ha criticado el la forma de hablar de su ex colega y ha señalado su desconocimiento sobre su reciente afonía: "No me ha gustado nada el tonito (...) Hasta ayer no sabía lo de la afonía".