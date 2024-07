Este martes, Ni que fuéramos ha retransmitido una entrevista de Sylvia Pantoja en Radio Olé, donde la cantante da su opinión sobre Belén Esteban en términos poco amistosos.

La actriz insinuó que la tertuliana se había ganado una reputación negativa por sus propias acciones. "No creo que tenga una mano negra [...] Se ha echado mucha basura encima porque ya no puede encajar en determinados programas como en el que sí estaba, ahí era idónea. Me cae bien, pero últimamente estaba un poco dictadora. Estaba muy subida, eso repele a la gente", comentó en su intervención.

Tras escuchar estas declaraciones, la colaboradora no ha tardado en defenderse y contrarrestar las acusaciones: "Yo no he dicho en la vida que tenga una mano negra. No entiendo que hable de mí. Ni la conozco ni la quiero conocer. No entiendo nada, cuando nos hemos visto nos hemos saludado tan normal".

Además, la de Paracuellos ha dejado claro su postura respecto a su carrera profesional y no ha dudado en lanzar una pulla a la artista: "Tú me das mucha pena porque eres tan buena cantante que tuviste que emigrar a México y me alegro de que te fuera bien, pero es que dices unas gilipolleces... Cuidado, porque habláis sin saber".

En medio de la polémica, María Patiño querido tomar partido y criticar a Pantoja, etiquetándola como "cobarde" por aprovechar momentos de debilidad ajena para lanzar sus ataques.

Para concluir, Esteban ha mencionado otras acciones de Pantoja que considera reprobables: "¿Sabes lo que no he hecho nunca? Enviarle un mensaje al director de Sálvame culpándole de una enfermedad de un familiar mío. Ni me han parado yendo con la moto."