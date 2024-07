Este miércoles, en plena emisión de Ni que fuéramos, Belén Esteban se pronunció sobre una posible serie de televisión de su vida. La respuesta de la colaboradora fue tajante, no está por la labor de aceptar ahora mismo.

Según contó ella en el mismo programa, fueron varias las empresas de televisión quienes le ofrecieron hacer un biopic: "Me han ofrecido tres productoras (...), además de una plataforma muy importante y de otra también muy importante".

Belén no quiso dar ningún nombre "por respeto", aunque poco después se le escapó una de ellas, el Grupo Europroducciones, que cuenta con formatos como Grand Prix o Qué apostamos.

No es extraño que a 'la Princesa del Pueblo' le hayan ofrecido hacer una serie de televisión sobre su vida. El biopic está ahora de moda tras el éxito de series sobre La Veneno o Nacho Vidal.

Aun así, Belén Esteban ya recalcó varias veces que no le interesa hacer una serie sobre su vida. "He dicho muchas veces que, por ahora, no la quiero hacer. No quiero hacer una serie sobre mi vida, ¿vale?", apuntó la televisiva. "Mi vida está contada. Estoy muy bien".

A pesar de sus palabras, Esteban no ha descartado que, en un futuro, pueda haber una producción televisiva que relate sus vivencias. "A lo mejor, con 70 u 80 años, si vivo, me lío la manta a la cabeza", añadió e incluso confesó que le encantaría que Blanca Suárez y Candela Peña la interpretaran en una serie. "Estoy muy agradecida, pero de verdad, no me llaméis más", concluyó.