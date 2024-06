Belén Esteban reconoce que fue vetada de Antena 3 y pide trabajo a Pablo Motos: "Vais a tener mucha competencia con Broncano"

Tras la cancelación de Sálvame, los colaboradores del conocido programa de Telecinco tuvieron que buscar nuevos proyectos televisivos, teniendo que dar el salto incluso a otras cadenas de televisión. Sobre todo ello ha hablado esta semana la propia Belén Esteban que, junto a María Patiño, ha visitado el podcast Cita doble de Nuria Roca y Juan del Val.

En él, Belén Esteban ha contado como Antena 3 le cerró las puertas a pesar de haber tenido "un contrato firmado". "No voy a decir el programa y no he denunciado porque no quiero problemas con nadie, pero me dolió porque estaba muy ilusionada. Además, lo habría hecho de puta madre", ha defendido en la entrevista.

Pero las puertas de Atresmedia no fueron las únicas que se cerraron. Tal y como también ha detallado Esteban, TVE impidió que fichara por el talent Baila como puedas, un programa por el que sí acabo fichando su compañera Lydia Lozano.

"Iba a ir de jurado a TVE y, por un tema político, la señora que echaron me quitó. Me dijeron que era por un tema político. Yo tenía hasta el contrato", ha asegurado haciendo referencia a Elena Sánchez, la expresidente interina de RTVE.

Sin embargo, a pesar de que estos dos contratos no terminaran materializándose, la colaboradora de televisión no descarta aparecer o volver en otro momento a estas cadenas. De hecho, se ha ofrecido incluso a Pablo Motos para trabajar en su programa.

"Vais a tener mucha competencia con Broncano. Si nos necesitáis a mis jefes, a mis compañeros o a mí, estamos para ayudar. Nosotros sabemos hacer de todo", ha bromeado Esteban.