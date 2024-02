Belén Esteban reacciona a las declaraciones de Jesulín de Ubrique: "Que diga que quiere a todos sus hijos por igual..."

La colaboradora de televisión Belén Esteban ha sido la primera invitada de la segunda temporada de Showriano, el programa de Eva Soriano en Movistar Plus, al que ha ido a promocionar la segunda parte de ¡Sálvese quien pueda!. Pero la de San Blas ha aprovechado para responder a las declaraciones que Jesulín de Ubrique hizo sobre sus hijos.

Para la revista ¡Hola!, el torero aseguró que considera que es "un padre bueno". "Un padre que está ahí cuando mis hijos me necesitan. Y que voy a estar siempre. Yo doy la vida por mis hijos. Eso lo tengo más claro que el agua", expresó al medio.

Ante las palabras de Jesulín de Ubrique, Belén Esteban no pudo evitar reaccionar y aprovechó su entrevista con Eva Soriano para comentarlo. "¿Es Jesulín o Jon Kortajarena? Lo digo por los filtros en la cara", expresó.

Continuó haciendo referencia a las declaraciones del torero sobre su paternidad. "Y ya que diga que quiere a sus hijos todos por igual...", expresó acerca de su ex, con el que solo tiene una hija en común, Andrea Janeiro.

Aun así, Belén Esteban decidió tomárselo con humor, como ya ha hecho en otras ocasiones. "¿Qué me quieres preguntar, por Jesulín? Está guapísimo, mejor que cuando estaba conmigo, me alegro que la vida le vaya tan feliz, me alegro un montón, me alegro de que se porte con todos sus hijos tan bien, un beso de verdad, para ti y la Campanario", expresó durante la presentación de la segunda temporada de Machos alfa.