Belén Esteban carga contra Paz Padilla por sus palabras sobre Alejandra Rubio: "Hay un falserío…"

Las declaraciones de Paz Padilla sobre el embarazo de Alejandra Rubio han provocado la reacción de Belén Esteban en el programa Ni que fuéramos Shhh, que ha tildado de "falserío" la opinión de la humorista y presentadora.

En concreto, Paz Padilla aseguraba que "toda mujer está preparada para ser madre. Cuando físicamente ya estamos preparadas, te voy a decir lo que me decía mi madre: 'Paz, los niños solo necesitan amor y cariño'". En el caso de Alejandra Rubio, "con 24 años está más que preparada. Físicamente y como madre está preparada todo el mundo. Te vas a India, te vas a África y allí tienen a los niños con 12, 14 y 16 años", agregaba Paz Padilla.

Ni que fuéramos Shhh ha recordado esas palabras, que no han podido evitar tener su respuesta por parte de los colaboradores del programa. "Yo quiero mucho a Paz, pero lo que está diciendo no, que una niña con 14 años ya está preparada, no", ha comentado, por su parte, Víctor Sandoval.

En el caso de Belén Esteban, los gestos y expresiones faciales que ha puesto mientras escuchaba a Paz Padilla tampoco han sido de aprobación.

De la creadora de:



"Los niños víctimas de abuso deberían callarse por no hacer daño a la familia"



Llega :



"En África y en la India las niñas tienen hijos con 12 y 14 años y no pasa nada "



No se puede dar más put0 asc0 🤮#NiQueFueramos28Jpic.twitter.com/jNOxKk5W9n — ✵𝕻𝖎𝖓𝖐🖤 (@Pink1234___) June 28, 2024

Una vez terminó de escuchar a Paz Padilla, la colaboradora no ha podido contenerse: "Hay un falserío...", comentó. "Con lo que hemos vivido y oído en Sálvame es alucinante", añadía.

En este punto, la presentadora María Patiño le preguntó por qué creía que Paz Padilla era falsa, a lo que Belén Esteban respondió basándose en su experiencia vivida con ella en platós de televisión.

"Porque cuando había un vídeo de las Campos las ponía verdes. Cuando volvía el vídeo, nos achuchaba a nosotros y decía que cuánto las quería. Venga, vamos a dejarnos ya de tonterías, estoy de estar calladita, vamos... Ya llega un momento… Ahora se quiere todo el mundo", ha criticado Esteban.

Belén Esteban poniendo en su sitio a Paz Padilla.



Y mirad el faldón con las declaraciones de Paz: Que Alejandra está preparada para ser madre porque en la india los tienen con 12 años… YO YA… #NiQueFuéramos28J pic.twitter.com/eu52ksg6gZ — • TodoSalseO • ♂🏳️‍🌈 (@TodoSalseos) June 28, 2024

"En Sálvame ha habido mucha gente que lo ha visto: que se metía un vídeo de Terelu y la ponía a parir. Y ahora quiere a todo el mundo, venga ya", ha zanjado la colaboradora.