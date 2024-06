Belén Esteban y Marta Riesco protagonizan una brutal bronca en 'Ni que fuéramos': "Me jodiste la vida"

En el transcurso de Ni que fuéramos de este martes, se ha producido un brutal enfrentamiento entre Belén Esteban y Marta Riesco. Y es que las extrabajadoras de Telecinco tenían muchas cosas que decirse.

La periodista, al inicio del encuentro, ha pedido disculpas por comentarios previos dirigidos hacia la 'Princesa del pueblo'. Sin embargo, esta apertura al diálogo no fue bien recibida por la colaboradora, que no le ha perdonado a Riesco que mencionase a su familia: "Me jodiste la vida con lo que dijiste. A mí no me la das, Marta. No puedo contigo. Yo sé mucho y hemos vivido mucho y lo sabes. Nos veíamos en los pasillos".

La discusión ha subido de intensidad rápidamente, y la de Paracuellos ha hecho referencia a un encuentro íntimo en un sofá de Cantora entre Riesco y Aneth.

La tensión ha alcanzado su punto culminante cuando Esteban ha hablado la orientación sexual de Riesco. La respuesta de esta última fue igualmente vehemente, desencadenando una acalorada disputa entre ambas.

Esteban ha aclarado sus preferencias y ha lanzado un reproche hacia la reportera, mencionando su relación con Antonio David Flores. "La primera que te preguntó si eras lesbiana o bisexual fui yo, con todos mis respetos… Puedes comerle el coño a quien te salga de los cojones", ha expresado.

La respuesta de Riesco ha sido inmediata: "¡Igual que tú los rabos!". Esta réplica ha llevado la disputa a un punto crítico: "¡Yo solo me como el rabo de mi marido! No de otros, ¿vale? ¡Yo lo que no hago es follarme a tíos casados", ha concluido la exconcursante de GH.

Finalmente, Esteban, se ha defendido de las acusaciones que la tachan de machista: "¡Yo no voy de feminista como vas tú ahora con Rocío Carrasco, que la has puesto a parir! ¡Y a Olga Moreno! ¡Te conozco y a mí no me la das! A lo mejor a estos sí, pero a mí no!".

A pesar de los intentos de María Patiño por mediar en el conflicto, el espacio ha optado por interrumpir la transmisión para un corte publicitario.