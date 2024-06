Belén Esteban felicita a Marta Riesco por su trabajo como reportera en 'Ni que fuéramos': "No te cortas ni un pelo y me encanta"

Marta Riesco ha captado la atención del público y compañeros por igual desde que fichó por Ni que fuéramos. Su incursión en el domicilio de Carlo Costanzia se ha hecho viral debido a la manera en que logró conectar con los vecinos. Además, durante su reportaje en la primera edición de los Premios de la Academia de la Moda, la periodista puso en aprietos a Marta López Álamo, pareja de Kiko Matamoros.

Estos actos han sido reconocidos incluso por su archienemiga declarada, Belén Esteban, quien ha felicitado a Riesco por su trabajo, destacando su descaro y habilidad para provocar risas.

"Te quiero dar la enhorabuena personalmente. Tienes un morro que te cagas y me hiciste reír mucho", ha comenzado, admitiendo la valía profesional de Riesco. Esta valoración ha sido reforzada por otros elogios de la propia Esteban hacia la periodista: "Creo, Marta, que estás haciendo muy bien tu trabajo, te lo digo de verdad. No te cortas ni un pelo con la gente, y eso me encanta. Además, estás con la gente maravillosa, igual que la gente contigo".

Por otra parte, en relación con sus conflictos del pasado, la de Paracuellos se ha mostrado optimista.: "Poco a poco, iremos allanando el camino", ha afirmado.

Por su parte, en un tono más ligero y amigable, Riesco ha desafiado humorísticamente a Esteban sobre su popularidad en redes sociales: "¿Cuánto crees que queda ahora mismo para que tú, Belén, grande de España, me sigas en Instagram?" A lo que la 'Princesa del pueblo' ha respondido: "Cuando me des tú, que tampoco me sigues tú a mí".