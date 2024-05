Ayer en Y ahora Sonsoles, con motivo de su 46 cumpleaños, María José Campanario se pronunció sobre su relación con Jesulín de Ubrique, actual marido y padre de la hija de Belén Esteban, manifestando que no se le otorgó el debido respeto que se merecía.

En respuesta a estas afirmaciones, Esteban ha tomado la palabra en Ni que fuéramos, para aclarar su postura: "Dijo que era feliz y me alegro enormemente. Dice que vive muy tranquila desde hace poco y también me alegro. Pero lo que no me interesa no lo veo".

Por otro lado, la tonadillera ha querido recordar la carta que María José le dedicó: "Si recordamos la carta que hizo hace años… Está en su libre derecho de hacer lo que le dé la gana, pero apagué la televisión porque ella tiene a sus hijos con su marido y yo tengo a mi hija con mi marido que, aunque no le haya engendrado, es el padre que ha tenido mi hija"

Además, la princesa del pueblo ha señalado al torero como el principal responsable de cualquier conflicto en esta situación: "El único culpable que hay aquí es Jesús, aunque creo que su mujer no ha ayudado, pero ella no tiene la culpa, la tiene el padre".

Por otro lado, la colaboradora ha revelado que está segura que su enemiga televisiva sigue su programa muy de cerca: "Yo sé que ella nos ve aunque diga que no, tengo mis fuentes". Asimismo, le ha soltado un dardo envenenado: "Llevo 13 años recuperada, ni una recaída, y yo por lo menos no he ido a un juzgado".

Finalmente, se ha dirigido a Campanario, concluyendo: "Vamos a dejarlo aquí. Deseo que seas feliz, pero no me toques los cojones".