Este lunes, Ni que fuéramos ha comenzado con fuerza su emisión. En el inicio del programa, María Patiño y Kiko Matamoros han abordado el homenaje a la trayectoria de Jorge Javier Vázquez en De viernes. En concreto, han destacado que, en dicho tributo, se ignoraron por completo sus 14 años como presentador de Sálvame.

La ausencia de reconocimiento a este período crucial en la carrera de Vázquez no ha pasado desapercibida para Belén Esteban, quien no ha dudado en expresar su indignación. La colaboradora ha arremetido contra la cadena por lo que ha considerado un desaire inaceptable.

"Basta ya. No se puede poner la vida de un profesional como Jorge Javier Vázquez y saltarse 14 años de un programa en el que hemos sido líderes", ha declarado molesta.

La de San Blas también ha criticado la aparente obsesión de la cadena por no mencionar Sálvame. "Ya vale con esta obsesión que tienen de no nombrarnos", ha afirmado molesta.

Belen Esteban hasta el toto de ninguneos por parte de la cadena de enfrente y extrañada con la actitud de J,J

"Se habrá quedado bloqueado o no sé..."



Empieza bien esto.#NiQueFueramos27M pic.twitter.com/GVKg6SiOgN — 𝗘𝗟 𝗕𝗔𝗥𝗕𝗔𝗦 (@ElMiticoBarbas) May 27, 2024

Además, ha manifestado su sorpresa por la falta de reacción de Jorge Javier Vázquez ante la omisión. "Me extrañó mucho que Jorge no dijera nada (...) Se quedaría a cuadros", ha comentado.

En su vehemente discurso, la tertuliana ha hecho un llamado a terminar con lo que percibe como un intento deliberado de ocultar y menospreciar los logros del programa y su equipo: "Basta ya de ocultarnos, basta ya de no nombrarnos. No hemos hecho nada malo, solo dar éxito en esa cadena de Mediaset. No puedes saltarte 14 años, no puedes".