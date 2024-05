Belén Esteban afirma que participaría en un hipotético 'Gran Hermano VIP All Stars'

En el programa Ni que fuéramos, a través del chat, se ha planteado a Belén Esteban la posibilidad de participar en un hipotético Gran Hermano VIP All Stars.

La colaboradora, sin titubear, ha expresado su firme disposición: "Diría que sí con dos cojones, y para volver a ganarlo". Kiko Matamoros, incrédulo, le ha consultado si también regresaría a Mira quién baila, a lo que ha respondido con humor: "También, y bailaría contigo. Ahora lo ganaría todo".

Ante la sorpresa de su compañero, le ha recordado su abandono en el reality: "Anda! Que tú abandonaste, abandonaste. Tiraste la toalla, la maleta y todo".

Además, Esteban ha justificado su decisión explicando que le ha sentado muy bien estar apartada de los focos: "En este tiempo que he estado fuera de la tele me he reseteado, y sé lo que quiero y sé la mujer que soy y sé la fuerza que tengo. Contra mí no hay mal que por bien no venga. Y me daría igual a qué me metieran. Entraría y con la cabeza bien alta.".

Asimismo, ha defendido su desempeño en GH Vip 3: "El programa que hice fue bueno, porque no maté a nadie, que parecía que había matado a Bin Laden".

Por último, la tertuliana ha desafiado a "la cadena de enfrente", afirmando que disfrutaría mucho hacer algo así: "Mediaset, ya que estáis llamando a todo el mundo, llamadme".