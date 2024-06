Becky G, en 'El Hormiguero': "No me da vergüenza ser latina o hablar español"

La música continuó sonando este miércoles en El Hormiguero con la visita internacional de la cantante Becky G, artista californiana acumula una sólida carrera musical a sus espaldas.

El último disco de la cantante de 27 años, titulado Esquinas, vio la luz en noviembre pasado y fue elegido entre los cien mejores discos del 2023 por la revista Rolling Stone.

"Acabas de venir de la semana de la moda de París...", le dijo Pablo Motos. "Me puse muy nerviosa porque me encanta el mudo de la moda, pero como soy chaparrita, nunca me vi desfilando", reconoció la actriz.

El presentador también destacó que han pasado 10 años del lanzamiento de tu single Shower: "¿Qué consejo le darías a la Becky G de 16 años?", le preguntó.

"Para mí era un sueño viajar por todo el mundo con mi música. Le diría que disfrutara del viaje, que no será fácil, pero que me siento muy orgullosa de ella", respondió la cantante.

Y añadió que "la vida tiene sus ciclos y las cosas cambian. La Becky G de 16 años tenía fe en llegar a este punto y ahora siento que estoy comenzando".

Otro de los temas que hablaron fue de la experiencia de la artista en la gala de los Oscar: "No me puse muy nerviosa porque estaban conmigo en el escenario la orquesta de Inglewood. Me sentí la más empoderada de todas".

Pero Motos quiso saber desde qué hora tienen que estar los nominados allí: "Hay que ir muy temprano, fui sobre las 7 de la mañana, y ya estaba todo el mundo preparado. Lo que no me gustó es el catering, tampoco tenía muchas ganas de comer. Después del show fui al after party de Jay-Z y como tenía mucha hambre comí de todo: pizza, caviar, champán, tequila…".

"¿Te sientes muy mexicana para ser estadounidense o muy estadounidense para ser mexicana?", le preguntó el conductor del programa de Antena 3.

Becky G le contestó que "tuve una crisis de identidad, pero me siento muy orgullosa de mis raíces latinas, no me da vergüenza ser latina o hablar español, me daba vergüenza mi acento al hablar inglés".