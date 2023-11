El batacazo de Paloma San Basilio en 'Dúos increíbles': "Merendamos tortilla de patatas y nos caemos"

Paloma San Basilio abrió de una forma diferente la gala de Dúos increíbles. La cantante contó que había sufrido una caída en el ensayo general, donde tropezó bajando las escaleras del escenario.

La cantante explicó qué hacían durante los ensayos: "Merendamos tortilla de patatas y nos caemos". Tras ello, emitieron el video donde se veía la caída, que no fue grave y, además, ella misma se tomó con risa.

Xavi Martínez se percató del estilo de Paloma al caer. "Si hay que caerse, una se cae como Dios manda", señaló el presentador. Tras ello, el grupo Juntos G, al que pertenecían Paloma, Teo Bok, Samantha Gilabert y David Summers, interpretaron juntos la canción que ensayaban.

Afortunadamente, Paloma no volvió a caerse. De hecho, estuvo más rockera que nunca. "Me he encantado los momentos bailando y tocando la guitarra invisible", señaló Martínez.

A pesar de todo, no pudieron hacer nada tras cantar Voy a pasármelo bien (Hombres G). El público le dio la victoria al grupo Tangulerías (Coti, Gonzalo Hermida, Diana Navarro y Tatiana Delalvz), que cantaron Nada fue un error (Coti).