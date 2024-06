Bárbara Rey toma una decisión drástica tras los ataques de Ángel Cristo Jr a su hermana Sofía

La última entrevista concedida por Ángel Cristo Jr al programa ¡De viernes!, en la que ha atacado a su hermana, Sofía Cristo, han supuesto la gota que ha colmado el vaso para su madre, Bárbara Rey. La vedette ha decidido dar un golpe sobre la mesa y habría tomado una drástica decisión respecto a su hijo, según ha explicado en el programa Fiesta el colaborador Aurelio Manzano.

El hijo de Bárbara Rey aseguró el pasado viernes en el programa de Telecinco que su hermana Sofía "es una víctima de mi madre. Habla de cosas que no ha vivido", y la acusó de ir al circo "únicamente porque allí había drogas", y no para cuidar de su padre enfermo.

Estas declaraciones han afectado considerablemente a Rey, que está "profundamente dolida" y ha tomado una decisión firme sobre ello, en palabras de Aurelio Manzano. "Voy a sacar fuerzas de donde no las tengo para proteger a mi hija, porque lo único que me importa en estos momentos es mi hija y mi nieta, y las voy a defender hasta el final", ha comentado Bárbara Rey a través de un mensaje que ha reproducido el colaborador televisivo.

Manzano, por su parte, ha querido enviar un mensaje a Sofía Cristo tras las duras acusaciones que su hermano ha hecho de ella en televisión. "Tira adelante, ve hacia adelante, no hay miedo, no tienes que tener miedo de nada, porque aquí, la mala del cuento no eres tú", le ha dicho Aurelio Manzano.

El tertuliano ha revelado en el plató de Fiesta que Sofía Cristo "está muy afectada, lleva una semana completamente mal con todo lo que está diciendo su hermano".

Respecto a las pruebas que Ángel Cristo Jr ha dicho que puede llegar a presentar en el juicio contra su madre, Aurelio Manzano le ha respondido asegurando que Bárbara Rey también tiene mensajes y cartas que su hijo le envió en su día y que piensa utilizar en el juicio contra él.

En palabras de Manzano, Bárbara Rey "ya va con todo, no puede más con esta situación", concluye.