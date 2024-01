Bárbara Rey corta 'Fiesta' muy enfadada: "Sí, estoy en tratamiento, no estoy bien"

Bárbara Rey ha protagonizado una tensa llamada este domingo a Fiesta. La vedette, en el foco mediático después de que su hijo haya aireado detalles de su infancia hasta ahora desconocidos y que no dejan en buen lugar a su progenitora, quiso aclarar algunas cosas que se estaba diciendo de ella en el programa de Telecinco.

"Que nunca se vuelva a poner en duda mi salud mental, ninguno de los que estáis ahí sabéis la verdad", indicó, muy enfadada.

Entonces, se dirigió directamente a Saúl Ortiz, que se preguntaba si Rey no estará utilizando la salud mental para dar pena. "Tú no eres nadie para decir si yo estoy enferma o no, ¿te queda claro?".

"Por otro lado, el tema de las demandas", quiso también aclarar la madre de Sofía Cristo. "He demandado muchísimas veces y lo que he obtenido es un perdón que apenas tiene recorrido y el dinero justo para pagar un abogado. Preparar una demanda lleva mucho tiempo y hay que invertir muchísimo dinero, parece mentira que no lo sepáis vosotros, que sois personas tan preparadas".

Volviendo al tema de su actual estado de salud, indicó. "Y sí, estoy en tratamiento, no estoy bien, y no pienso volver a hablar, gracias".