'Bake Off' expulsa a su Messi y provoca una triste separación: "No es lo mismo sin él"

Julio Salinas se ha convertido en el nuevo expulsado de Bake Off (La 1). El exfutbolista, que estaba en la cuerda floja junto a Yolanda Ramos, fue finalmente quien tuvo que colgar el delantal, poniendo así punto final a una aventura que ha vivido de la mano de su hermano, Patxi.

Precisamente la suya era de las reacciones más esperadas. Resignado, ha asegurado que le ha dado pena saber que la persona más importante para él tenía que marcharse.

"Para mí el concurso no es lo mismo sin él. Con él me he divertido, lo he pasado en grande, y ahora tengo que batallar solo y me hubiera gustado estar con él hasta el final", ha dicho el hermano del exjugador.

Por su parte, el exfutbolista, "uno de los más queridos", según el programa, ha hecho una profunda reflexión que ha emocionado a todos sus compañeros de concurso, a la presentadora, Paula Vázquez, y al jurado. "Yo siempre quiero ganar. El sueño de nuestra vida era jugar en el Atleti juntos, el equipo de nuestra vida, para que nuestros padres dejaran de trabajar y cambiarles de piso. Luego en el fútbol ganar títulos y los gané. Somos unos afortunados. Y tenemos salud, qué más se puede pedir. Y he hecho cinco programas, cinco", fueron las palabras de Julio antes de abandonar el programa.

Tras esto, el resto de concursantes han aplaudido a Julio Salinas para darle ánimos tras su expulsión, dándole ánimos por tener que dejar el delantal y despedirse del concurso.