Después de que el ministro de Asuntos Exteriores israelí difundiese un vídeo en el cual se entremezclan imágenes del ataque perpetrado por Hamás con escenas de una bailarina de origen palestino especializada en flamenco, la protagonista en cuestión, Zeina Sabbah, ha querido pronunciarse al respecto para Todo es mentira.

La artista ha expresado su más profunda indignación a Risto Mejide y Marta Flich: "Me hace mucha gracia porque tanto 'boom', tanto 'boom' ya... Hay que enfocar más las cosas hacia cosas más serias".

Además, ha manifestado su sorpresa inicial al notar ciertos elementos discordantes en el clip: "Ahí hay algo que no encaja, ahí hay algo que no me cuadra, pero luego ya viéndolo bien, hay metralletas que son de Israel... Han puesto un vídeo que han mezclado muchas cosas".

Por otro lado, Sabbah ha considerado que el propósito del vídeo es burlarse del símbolo cultural español: "Están riéndose o utilizando el folclore español para hacer risa".

Finalmente, ha expuesto su desconcierto respecto a su aparición en las imágenes debido a su ascendencia palestina: "Mi nacionalidad es palestina, mi familia está compuesta por palestinos, nacieron en Palestina. Tengo sangre palestina".