Aurah Ruiz se entera en directo del parte médico tras su caída en 'Supervivientes': "Quiero volver y luchar hasta el final"

El pasado jueves, Aurah Ruiz vivió una de sus peores galas de Supervivientes, pues lo que iba a ser una divertida y desafiante prueba de localización se convirtió en una pesadilla al caerse y tener que ser evacuada. Sin embargo, este domingo, visiblemente mejor, se enfrentó al diagnóstico de los médicos en directo y a la decisión de si debía seguir o abandonar el concurso.

Tras su caída, los gritos de dolor y la imagen del golpe en su vientre alarmaron a sus compañeros, y a la propia participante, que lloraba desconsolada mientras la trasladaban a la camilla en la que se la llevaron al hospital.

La canaria incluso llegó a preguntar si podría andar, completamente preocupada por su dolencia, pero los médicos le dejaron claro que estaba exagerando. Y así se vio este domingo, cuando se la vio recuperada en su conexión con Sandra Barneda.

"Estoy muchísimo mejor, fue un susto terrible, una caída brutal que no me esperaba para nada. Me siento mal hasta que no me diga el doctor que puedo seguir porque quiero volver y luchar hasta el final", confesó a la presentadora.

Tiempo después, la conductora contactó con ella para leerle, en directo, la decisión de los médicos: "Tras comprobar que la contusión que sufrió no presenta ninguna repercusión ósea ni visceral, y viendo la buena respuesta al tratamiento, la concursante puede regresar a la playa".

La amplia sonrisa se dibujó en la cara de Aurah Ruiz, que se llevaba las manos a la cara de asombro y alegría. "Seguirá con el tratamiento y, hasta consolidar su mejoría, no efectuará las pruebas hasta que médicamente sea aconsejable", terminó de leer Sandra Barneda.

"Estoy contenta, quiero hacer las pruebas, quiero recuperarme totalmente. Estoy dispuesta a llegar a la final, a terminar con lo que empecé y estoy contenta con el resultado que me han dado", declaró la concursante, rebosante de felicidad.

Entonces, se reunió con sus compañeros en el "oráculo de Poseidón", donde se enfrentan a vídeos de su convivencia. "Estoy muy feliz de estar aquí, estoy mucho mejor. Por temas médicos no podré participar en algunas pruebas", reveló. De hecho, no pudo formar parte del siguiente reto, en el que se jugaban un chuletón.