Aurah Ruiz manda un conmovedor mensaje a su pareja, Jesé Rodríguez, tras ser expulsada de 'Supervivientes': "Necesito tu amor"

Aurah Ruiz se ha quedado a las puertas de la recta final de Supervivientes 2024, pero momentos antes de ser expulsada ha podido leer la conmovedora carta que Jesé Rodríguez le ha escrito. El futbolista ha expresado lo orgulloso y enamorado que estaba de ella.

"Estoy orgulloso de tener una mujer como tú a mi lado y haberme casado contigo. Estoy muy feliz del pedazo de concurso que estás haciendo. Te extraño a todas horas y no paro de pensar y desear que llegue ya el momento de poder besarte y abrazarte", ha manifestado el futbolista.

La exconcursante está a punto de volver a Madrid y por fin podrá reencontrarse con las dos personas que más quiere: Jesé Rodríguez y su hijo. Aunque antes de regresar, la influencer se ha enfrentado a un último pergamino de Poseidón en el que ha tenido que responder a una pregunta: "Si pudieras enviar un mensaje a alguien del exterior, ¿a quién sería y qué le dirías?". Ruiz no lo ha dudado ni un segundo y ha respondido que esa persona es Rodríguez.

"A mi marido le diría que lo amo mucho, que me arrepiento de no haber cogido la carta, te lo juro. Te quiero, te amo, necesito verte ya, que llegues a donde esté. Si llego a Madrid, que tú estés allí esperándome, que me des el abrazo más grande del mundo porque necesito tu amor, sentirte, olerte y abrazarte y, por supuesto, que traigas a Nyan porque lo amo", se ha sincerado la televisiva.

Además, Ruiz ha compartido algunas de las cosas que se llevará a casa, entre algunas de ellas, está la carta que su hijo Nyan le escribió por el Día de la Madre: "Esta carta la utilicé para tener energía y, también, para abanicarme algunas noches del calor que tenía".

A lo largo de estos meses la exsuperviviente ha creado grandes vínculos con sus compañeros y antes de irse ha querido dejar un mensaje a todos: "Estoy muy feliz, para mí ya he ganado, quiero dar las gracias a todo el equipo por darme la oportunidad de estar aquí. A mis compañeros les quiero mucho, a unos más que a otros, que sigan luchando".