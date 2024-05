Aurah Ruiz, Laura Matamoros y Blanca Manchón, llorando a mares en 'Supervivientes' por el Día de la Madre

Una de las claves de los realities llamados de 'encierro' es que los concursantes permanecen aislados del mundo exterior, centrados en sus propia convivencia y en el caso de Supervivientes, en su propia supervivencia.

Sin embargo, hay excepciones, como cuando avanzado el concurso de Telecinco los familiares comienzan a visitar brevemente a los supervivientes, o días especiales como el de ayer, Día de la Madre, cuando Aurah Ruiz, Laura Matamoros y Blanca Manchón recibieron presentes de sus pequeños.

"Te extraño tanto. Te amo, estás muy grande y muy guapo. Quiero abrazarte. Eres mi todo. Estoy deseando verte y comerte esos mofletes tan ricos que tienes", decía Aurah Ruiz mientras escuchaba en una tablet el mensaje de su pequeño y oía su voz. Mensajes que los espectadores no pudieron ver, pues el celo por proteger la intimidad de los menores, además de la ley, lo impiden.

"Ha sido un vídeo que también te ha querido hacer Jesé para que este Día de la Madre no te falte ese mensaje de tu hijo", le informaba Sandra Barneda a la concursante, que también mandaba un "te quiero" a su pareja.

Laura Matamoros comenzaba la conexión desde la cama en la que reposa de su lesión de espalda, aún en Honduras, ya emocionada. "Hace mucho que no sé nada de ellos ni les veo ni tengo noticias", decía sobre sus hijos.

"Qué mayor está el pequeño y Mati es que no deja de sorprenderme, es un campeón. Me estoy perdiendo mucho desde que estoy aquí, mi cabeza no puede más ahora", aseguraba Matamoros, aislada además de sus compañeros, a la espera de ver si regresa al concurso o no.

Blanca Manchón se emocionaba al ver que sus pequeños progresan muy rápido: "ya están andando", decía al ver las imágenes en la tablet. "Te quiero muchísimo, eres el mejor hermano mayor", añadía para el más mayor de sus hijos, mientras entre risa y llanto decía: "Ay, que no sé quién es quién, pero estoy muy contenta".