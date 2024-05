Aurah Ruiz y Ángel Cristo protagonizan una fuerte discusión en 'Supervivientes': "Yo no soy famosa por mi familia"

El equipo de Supervivientes intentó que Aurah Ruiz y Ángel Cristo cruzaran juntos el 'puente de la discordia', con la intención de que solucionaran sus diferencias después de romper su amistad en Honduras.

En el primer escalón del puente saltaron las chispas entre ambos, que protagonizaron una gran y tensa pelea. "Quiero que admitas que intentaste hacer las paces conmigo solo para la nominación de Arkano", atacó Aurah a Ángel.

"¿Tú crees que me importa lo que una persona como tú piense de mí?", le respondió él. Además, acusó a la joven de querer mantener una nominación pactada contra Arkano, cosa que ella cumplió, pero Ángel, finalmente, no.

Cristo decidió atacar personalmente a Aurah: "Eres una individualista, producto de televisión y redes sociales". Ella, lógicamente, se defendió. "Yo no soy famosa por mi familia, no eres nadie más que por tu madre [Bárbara Rey]", le dijo rotunda.

Como todos los espectadores podían suponer, finalmente no hicieron las paces. Cada uno se dio media vuelta y se marchó. "No quiero saber nada de él", le decía Aurah a Laura Madrueño. "Hemos terminado, no tiene sentido nada", se quejó Ángel.