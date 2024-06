Atresplayer Premium cumple cinco años de "atrevimiento" con 40 producciones originales y 30.000 horas de catálogo

Atresplayer Premium, la plataforma de contenidos bajo suscripción de Atresmedia, cumple cinco años. La Ruta, La Novia Gitana, El Reencuentro de FoQ, Cardo, Las noches de Tefía, Drag Race… y así hasta más de 40 producciones originales y 30.000 horas de catálogo disponible en total.

Con más de 5 millones de usuarios únicos al mes y más de 600.000 suscriptores o usuarios de pago, según datos de la compañía, se han visto cerca de 560 millones de vídeos en el último año.

Emilio Sánchez Zaballos es director de Atresplayer y echa la vista atrás para explicar cómo ha evolucionado la oferta de contenido de la plataforma a lo largo de los años. "Ya contamos con una oferta líder de información, actualidad, programas y ficción de nuestro canales lineales y para las producciones originales necesitábamos productos que fueran complementarios, pero que además tuvieran ese plus diferencial para completar la oferta de la plataforma".

Así, expone, "gracias a la variedad y calidad de producción de los contenidos de ficción y entretenimiento de los canales linares y a la apuesta por producciones originales", han "conseguido un gran posicionamiento a nivel de usuarios pero también de crítica e industria".

Atresmedia siempre ha tenido "muy presente su posicionamiento digital”, desde la creación de las primeras webs de sus cadenas hasta el lanzamiento de la primera versión de Atresplayer en 2013, hace ya más de una década. "A lo largo de los años ha ido creciendo al ritmo o incluso un poco por delante de lo que lo hacía el sector a nivel de contenidos, tecnología y monetización. En la actualidad es uno de los pilares más importantes de la oferta digital pero eso no quita que Atresmedia esté también muy posicionado y trabajando en otros entornos como los sites o las redes sociales donde también somo líderes y referentes desde hace años", afirma Sánchez Zaballos.

Las producciones originales de Atresplayer son uno de sus pilares, con series, por ejemplo, que se han convertido en verdaderos referentes. "Cuando en 2019 empezamos a producir contenidos Originales para la plataforma estrenamos Veneno que se convirtió en un fenómeno y supuso un antes y un después en la ficción nacional", dice el director. Después llegaron las citadas La Ruta, La Novia Gitana, El Reencuentro de FoQ, Cardo, Las noches de Tefía o Drag Race.

En algunas de esas producciones estuvieron involucrados como creadores o productores Los Javis. "La relación profesional con ellos empezó ya hace tiempo cuando produjimos la primera temporada de Paquita Salas para Flooxer", rememora Sánchez Zaballos. "Nosotros creemos que el riesgo, el atrevimiento y la apuesta por lo local de sus proyectos encajan perfectamente en nuestra filosofía. Yo creo que esa es la clave que ha dado frutos con productos como Veneno, Cardo, Vestidas de Azul y muy pronto con Mariliendre", avanza.

Y es que no tener prejuicios y atreverse con conceptos nuevos es “una necesidad”, pues en medio de una oferta tan amplia y con tanta competencia es necesario "atreverse y arriesgar". "Producir Veneno o Las noches de Tefía, la estructura narrativa de La Ruta, lanzar un proyecto tan disruptivo como Nacho o hacer la versión española de Drag Race son apuestas arriesgadas que nos han dado un gran resultado. Pero esa es una filosofía general del grupo, no solo en la plataforma sino que tiene mucho que ver con la manera en la que entendemos la industria", expone el responsable de Atresplayer.

Pero no todo es contenido. El continente es importante y la experiencia de usuario de la propia plataforma puede determinar que un usuario se quede o no. "Nadie va a venir a consumir tu plataforma porque funcione bien, pero está claro que si la experiencia no es buena es muy complicado retener a los usuarios. El año pasado hicimos un rediseño completo de la plataforma que además tenía por detrás importantes mejoras técnicas y nuevas funcionalidades", revela Sánchez Zaballos.