Atresmedia lanza una campaña para reivindicar la importancia de la representación LGTBI en la ficción

Fer, Mafin, Mauri, Luisita, Amelia, Cristina, Paca... 🥹💖



📺 #LaPrimeraVez que te ves en una historia, no la olvidas.



Porque de lo que no se habla no existe.



🏳️‍🌈🏳️‍⚧️ Que se vea el Orgullo.pic.twitter.com/4Qp22mJG4y