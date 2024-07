Atemorizados por sus vecinos de enfrente: "Consumen drogas desnudos en el balcón y dicen que nos van a cortar la lengua"

Hace solo nueve meses, Elena adquirió un piso en Málaga y, ahora, asegura que no puede seguir viviendo allí debido al comportamiento incívico de sus vecinos de enfrente. Este martes, Vamos a ver ha contactado en directo con Elena para conocer de primera mano cómo es su vida.

"Es una pesadilla lo que estamos viviendo. Me compré la vivienda hace unos meses en un barrio tranquilo, los vecinos son maravilloso, pero ellos...", ha comenzado explicando Elena, de espaldas y con la voz distorsionada para evitar más represalias.

"Empezaron con la música a todo volumen, parecía un festival de mañana, tarde y noche. Yo intenté mediar con ellos por las buenas y de forma amistosa para no tener que llamar a la Policía, pero viendo que a mi pareja le dijeron 'como vuelvas a venir, te rebanamos el pescuezo'....", ha agregado la mujer.

Sin embargo, Elena ha explicado que el infierno comenzó realmente cuando estos vecinos supieron que habían llamado a la Policía Local: "Ahí empezaron las amenazas de muerte: 'os vamos a matar', 'perra', 'guarra', 'chivata, te vamos a cortar la lengua como en la cárcel'...".

"Se ponen desnudos por completo en el balcón, gritando '¡viva la droga!' y consumiendo desnudos en el balcón", ha agregado la mujer que, además, ha destacado que ha tratado de conseguir el apoyo del resto de vecinos: "Me dicen que llevan muchos años aquí en el barrio, que son bastante peligrosos, tienen delitos que no son precisamente leves y nadie quiere enfrentarse a ellos por miedo a las represalias que puedan tener".

Respecto a su forma de vida, Elena ha recalcado que los vecinos conflictivos son conocidos por su pasado dedicado a la "venta de sustancias ilegales", pero ahora "piden en la puerta de un supermercado que está delante de casa". Finalmente, en lo que se refiere a la actuación policial, la víctima ha sentenciado: "Me dicen que le han llamado y que le pueden poner sanciones, aunque luego se declararán insolventes y no pagarán. Van a decir que bajen la música, que no hagan escándalo, pero cuando llaman a la puerta no les abren. Vienen a perder el tiempo, sin una orden de un juez no pueden acceder".