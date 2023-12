Ataque de pánico en 'En busca del Nirvana' al enfrentarse a una manada de monos

El nuevo reality de Cuatro, En busca del Nirvana, comenzaba ayer con los concursantes llegando a Nepal, todos pertrechados con sus grandes maletas y complementos, vestidos a la occidental.

Pero lejos de vivir la vida de lujo que esperaban, la idea era que se encontraran con la realidad nepalí, mucho más alejada de la vida fácil y consumista de occidente. La primera bofetada de esa realidad les llegó casi tras bajarse del avión.

Los concursantes tenían que subir por una escalinata en la que había una buena cantidad de pequeños monos, algo que les dio pánico a los concursantes que, tras quejarse del número de escaleras, empezaron a subir por ellas en medio de gritos y sofocos por la cercanía de los animales.

Cristo Contreras, concursante de En busca del Nirvana, expresaba así su preocupación: "Había quinientos mil millones de monos. Yo a los monos les veo la intención y tengo mucho miedo, porque son muy malos, es que roban", seguraba.

"Es un mono, tía, es como un perro, no te va a hacer nada y encima lo aturden al pobre mono", se quejaba Charlotte Caniggia del miedo y los gritos de sus compañeros.

Las escaleras fueron otro inconveniente, por ejemplo para Charlotte Caniggia, ex de La isla de las tentaciones, que era la más atrevida a la hora de comenzar a subir, pero que tenía que sentarse en los escalones poco después porque sentía asfixia por el cansancio y un dolor en el pecho. "Tía, me duele aquí. Me duele aquí, no puedo más", decía bajo la mirada condescendiente de Caniggia.