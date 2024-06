Atacado por su jefe por reclamarle una deuda: "Casi me deja ciego al lanzarme pegamento industrial"

Las riñas entre jefes y empleados son el pan de cada día en algunas empresas, donde el ambiente, en muchas ocasiones, resulta insostenible y las peleas se suceden sin cesar.

Sin embargo, las tensiones entre un empleado y su jefe han sobrepasado todos los límites: "Mi exjefe me lanzó pegamento industrial al reclamarle una deuda de 420 euros... Casi me deja ciego".

"A día de hoy se me pega toda la ropa. Para levantar el pegamento, o va poco a poco o se levanta toda la piel. Como ya ha pasado una semana, las heridas se me están marchando y las quemaduras se están aflojando. Me dijeron que no vaya a la playa ni me dé el sol", ha explicado el joven.

"Por las noches casi no puedo dormir. Fui a reclamarle la deuda, él estaba hablando con su mujer. Me dijo que no me iba a pagar. Primero me lanzó el pegamento, luego huevos y después me intentó lanzar un burro de hierro. Después ya llegó la Policía, me tomaron los datos y me dijeron que me fuera a urgencias, pero no me podían hacer nada más que decirme que me lave con agua y jabón", ha agregado la víctima.

Finalmente, el agredido ha señalado que ya ha interpuesto la denuncia correspondiente y ahora solo espera "que la Justicia actúe como tiene que actuar".