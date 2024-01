El astrólogo José Millán vaticina un cambio profundo a partir de 2024 que nos cambiará como sociedad: "La tormenta perfecta"

Para el astrólogo José Millán, los astros apuntan que "estamos en una tormenta perfecta". Millán, que también triunfa en Youtube con sus vídeos sobre astrología y acaba de publicar el libro Astrología para el nuevo orden mundial, ha hablado en una entrevista en el Canal 24 Horas de RTVE sobre los cambios que se avecinan a partir de este 2024.

"Hemos entrado ya en una zona de una enorme turbulencia donde va a haber cambios sociales, políticos y, lo estamos viendo, medioambientales", ha asegurado.

Según ha explicado, "tenemos que empezar a pensar que vamos a entrar en un periodo de unos cuatro o cinco años de cambios muy profundos y, yo diría que diez años, para que todos estos cambios tengan lugar, que van a afectar absolutamente a todo: a la manera en que nos gobernamos, la manera en que consumimos, la manera en que tenemos nuestras vidas afectivas, emocionales, sexuales...", ha enumerado Millán.

Para llegar a esta interpretación final, Millán ha apuntado al estudio de algunos de los astros, una práctica que se remonta a épocas antiguas. "La astrología mundial estudia, sobre todo, los planetas lentos: Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón. Causan movimientos lentos, que llamamos sociales. Están estudiados desde hace ya mucho tiempo, esto no es algo nuevo. Los persas, los árabes, ya sabían que había ciclos de 20 años, que llamamos generaciones, es el ciclo básico. Pero luego hay otros muchos ciclos que se combinan, es como una enorme maquinaria con engranajes de diferentes tamaños, unos dentro de otros, y que van afectando a diferentes facetas de nuestra vida común, social, del devenir del colectivo", sostiene.

Para entender mejor cómo funcionan estos ciclos planetarios —ciclos de relación entre dos planetas—, el astrólogo ha puesto como ejemplo el caso de Saturno y Plutón, "que es el que hemos visto hace poco actuar", ha asegurado.

Según ha indicado, "la famosa Covid estalla en el momento en que Plutón y Saturno estaban conjuntos en Capricornio. Esto está relacionado siempre con movimientos sísmicos a nivel social, pandemias, por ejemplo. La vez anterior, fue el sida; la vez anterior, fue la polio, y así sucesivamente. Si lo vemos históricamente, está siempre relacionada con pandemias, infecciones colectivas, este tipo de cosas que alteran la estructura de la sociedad, como sucedió con la Covid", ha planteado.

Por ese motivo, prosigue Millán, "podemos ahora mismo decir que estamos en un proceso de cambio profundísimo, porque hay varios de estos ciclos de dos planetas o más que están entrando en juego y que van a cambiar desde cómo consumimos, hasta cómo gobernamos, cómo nos relacionamos los unos con los otros", ha incidido.

Sobre si esos cambios serán a mejor o a peor, el astrólogo ha asegurado que "eso ya son juicios éticos y morales". A nivel de la humanidad, añade, "va a ir en el sentido de hacernos conscientes de dos cosas: de que el ser humano funciona en el corto plazo, es cortoplacista, y que es un ser fundamentalmente tribal. Soy vasco, soy catalán, lo que sea... Y este tribalismo y cortoplacismo es lo que está determinando el momento que estamos viviendo, de guerras, de matanzas, de cambio climático".

En su opinión, "el cambio climático se debe al cortoplacismo, al hacer cosas sin pensar qué va a suceder pasado mañana. Estos cambios que están sucediendo de algún modo nos van a decir como humanidad y como individuos: si no conseguís superar el cortoplacismo y el tribalismo, lo vais a tener muy mal para adaptaros a lo que viene. Lamentablemente, es esto", ha adelantado.

Sobre si este tipo de cambios sociales tienen lugar de forma recurrente a lo largo de la historia, Millán aclara que "hay una componente que es recurrente, porque dos planetas se van a volver a encontrar, pero se van a volver a encontrar probablemente en un signo diferente y en un contexto diferente, porque esos planetas sí que repiten un ciclo concreto, pero todos los demás van a estar en diferentes posiciones. Es decir, el contexto es diferente".

Según ha observado el astrólogo, "ahora mismo tenemos una situación que se asemeja a la que se dio al comienzo de la Segunda Guerra Mundial. Pero no es idéntica, es similar", ha matizado.

"Vemos cómo hay muchas guerras locales que han surgido, Ucrania, Oriente Medio, ahora se está extendiendo al Mar Rojo... Podemos decir que es similar, pero no es lo mismo. Estamos en una situación de crisis mundial terrible, que sabemos que va a estar mucho más dominada por Neptuno, que rige los océanos, los mares, y por eso estamos viendo la crisis en el Mar Rojo, el tema de los pellets en Galicia, por poner algunos ejemplos. Va a ser una crisis mucho más centrada en los mares, en los océanos", ha aventurado Millán.

Por último, el astrólogo ha asegurado que no trata "de convencer a nadie" con sus lecturas o interpretaciones: "Yo soy científico de formación, he pasado mi vida trabajando en ciencia y tecnología, lo único que les puedo decir es que yo me atengo a los hechos, a las correlaciones, que están ahí", concluye.