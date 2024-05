María José Zurrón, la asistenta de Silvia Tortosa, ha visitado TardeAR para detallar cómo fue la relación entre la actriz y Carlos Cánovas en los últimos años, lo que ha esclarecido aún más la decisión de la presentadora en quitar de su testamento a su exmarido.

Después de contar su amistad con Tortosa en la revista Lecturas, la mujer ha decidido sentarse en el plató de Telecinco. "Silvia ha sido una persona que ha contado su vida [...] Me fastidia que diga que ahora estamos sacando su vida, pero no la estamos sacando, su vida era pública", ha defendido la asistenta.

Así, Zurrón ha explicado que se ha "encontrado con situaciones muy duras", porque en su casa eran "tres": "El último año fue muy infeliz. No quería salir, no quería arreglarse... No quería vivir".

La asistenta ha defendido que Silvia Tortosa tenía miedo a estar sola y por eso "aguantó": "Era una pareja que no tenía punto y final, cada uno iba por su lado pero nunca ha habido un mal gesto".

Zurrón ha explicado que ella sabe muchas cosas de lo que vivió la actriz en sus últimos momentos de vida: "Aunque tenía su enfermedad, era consciente de lo que hacía".

Asimismo, se ha mostrado molesta con Cánovas por cómo se gestionó la herencia de Tortosa antes de que ella falleciera: "Tuvo la delicadeza para juntarnos a todos los que habíamos vivido con ella para abrirlo, pero el testamento ya se lo había dado a Parada, y no había otra persona que no fuera Carlos Cánovas que se lo pudo dar a él".

La invitada a TardeAR ha expuesto que Silvia Tortosa escribió su historia en unos papeles, los cuales tiene ella reclutados. "En el día de hoy, después de escuchar a gente que no ha vivido con ella y no sabe nada, yo creo que el gran testamento que me ha dejado a mí es sacar esos papeles si las cosas van por un camino que no tiene que ir".

"He querido mucho a Silvia, pero también a Carlos. Le he protegido lo que no os podéis ni imaginar. Quiero que por respeto a dos personas que ya no pueden estar aquí, las defiendo yo", ha lanzado por último.