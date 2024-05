Así son Inma y Manuel, los sustitutos de Óscar y Moisés en 'Pasapalabra'

Tras el bote de Pasapalabra ganado por Óscar Díaz, Roberto Leal presentó el pasado jueves a los sustitutos en los equipos azul y naranja del madrileño y de Moisés Laguardia.

"Bienvenidos a Pasapalabra, todavía con la resaca emocional de lo que vivimos en nuestro último programa. Desde aquí desearle lo mejor tanto a Óscar como a Moisés", afirmó el presentador.

"Los vamos a echar muchísimo de menos, dos grandes concursantes de esta gran familia que es la de Pasapalabra. Enhorabuena, una vez más, a Óscar por ese bote de 1.816.000 euros, pero ahora entramos en nueva etapa con nuevos concursantes", añadió el sevillano.

Inma García, equipo naranja

Leal le dio la bienvenida a la nueva concursante, y le preguntó cómo estaba y que le contara un poco de ella "como si fuera una primera cita. ¿De dónde eres?".

"Estoy bien, soy de Marbella. Soy malagueña de nacimiento y al 50% de adopción entre extremeña y madrileña por la parte familiar que me toca de mi marido", explicó la nueva participante.

"Estoy encantada de estar aquí", añadió. El presentador destacó una afición de Inma, coleccionismo de Yodas (personaje ficticio del universo de Star Wars, uno de los maestros Jedi).

Entonces, la concursante sacó un llavero con un baby Yoda: "Lo traigo en plan amuleto. Los tengo de todos los tamaños y materiales", comentó antes de que Leal le deseara suerte.

Inma, en 'Pasapalabra'. ATRESMEDIA

Manuel Pascual, equipo azul

En el otro lado de la mesa, en el equipo azul, se encontraba Manuel, licenciado en Psicología y de Madrid: "De Collado Villalba", corrigió el concursante a Leal cuando le presentó: "Muy bien dicho, hay que poner en su sitio a los pueblos", le contestó el sevillano.

"Me encuentro bien y vengo a por todas", reconoció el joven, al que le preguntó el presentador por sus aficiones: "Colecciono mapas de los sitios a los que voy yendo, pero no he traído ninguno", señaló antes de comenzar a jugar.