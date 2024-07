Así se despidió Carlos Latre de 'El Hormiguero' y de Pablo Motos

Carlos Latre es uno de los mejores showman de España, y lo lleva demostrando desde sus tiempos en Crónicas Marcianas, donde dio vida a la recordada becaria Bea de Javier Sardá.

Desde 2018 hasta este año, el castellonense triunfaba todas las semanas en El Hormiguero siendo el 'doble de acción' de multitud de personajes que visitaban a Pablo Motos.

Pero la temporada que viene ya no estará en el programa de Antena 3, ya que Latre emprenderá una nueva aventura en Telecinco en la misma franja horaria que El Hormiguero, el access prime time, como 'rival' de Motos.

Carlos Latre, en 'El Hormiguero'. CARLOS LÓPEZ ÁLVAREZ

La despedida de Carlos Latre

El showman, a lo largo de sus años como colaborador del espacio de Motos (también ha acudido como invitado para promocionar sus proyectos) ha dado vida a muchos personajes famosos.

Aprovechando que el 1 de julio se acabó la temporada de El Hormiguero, Latre quiso despedirse de los que han sido sus compañeros durante los últimos seis años.

A ritmo del tema (It Goes Like) Nanana de Peggy Gou, la canción que ha bailado el castellonense junto a Motos, Jorge Ventosa o Marron el día que acudía al programa, Latre publicó un vídeo con imágenes sobres sus caracterizaciones.

Josep Pedrerol y Carlos Latre, en 'El Hormiguero'. CARLOS LÓPEZ ÁLVAREZ

"Ayer acabó temporada de El Hormiguero y también mi participación en este gran programa. Quiero dar las gracias a Pablo Motos y a Jorge Salvador por hacerme partícipe de un show que es y será historia de la televisión", afirmó en su publicación en redes sociales.

"También a todos y cada uno de los miembros de su equipo que me han tratado con tanto cariño", añadió el showman para despedirse de sus compañeros.

De amigos a rivales

Carlos Latre se ha convertido en la apuesta de Mediaset para la franja de access prime time a partir de septiembre, que se convertirá en una de las más disputadas de la televisión.

El showman y su programa se enfrentará a Pablo Motos y El Hormiguero; Carlos Sobera y First Dates, Wyoming y El Intermedio, o David Broncano y su programa en Televisión Española (no se sabe si con La Resistencia o usará otro nombre).

Latre y Broncano confían en tener más suerte que Jorge Javier Vázquez, que con sus Cuentos Chinos la temporada pasada solo aguantó diez emisiones.

Carlos Latre, en 'El Hormiguero'. CARLOS LÓPEZ ÁLVAREZ

Un artista camaleónico

Latre apareció por primera vez en televisión hace más de 20 años, cuando dio vida a la becaria Bea en el late night Crónicas Marcianas de Telecinco junto a Javier Sardá o Boris Izaguirre, entre otros.

Desde entonces ha estado inmerso en numerosos proyectos de televisión (Channel nº4, La escobilla nacional, Me resbala o Typical Spanish) y radio, incluso con alguna incursión en el mundo del doblaje en películas como Garfield, Happy Feet o Emoji: la película.

El humorista Carlos Latre. Jorge París

En la actualidad, miles de personas han acudido al teatro a disfrutar de su espectáculo OneMan Show, además haberle visto en sus colaboraciones en El Hormiguero y, cada viernes, en Tu cara me suena.

Sus imitaciones en el programa de Motos y la sección El teléfono escacharrado triunfaron entre los espectadores, y el castellonense no duda en publicar en redes sociales todo el proceso de maquillaje para sus personajes en el programa de Antena 3.

Carles Puigdemont, Pedro Sánchez, Raphael, Miguel Bosé, David Bisbal, Juan Carlos I, Mariano Rajoy, Karlos Arguiñano, Tamara Falcó, Boris Izaguirre, Roberto Brasero o Felipe VI han sido algunos.

Latre-Martínez-Almeida, en 'El hormiguero'. ATRESMEDIA

El tono amable y humorístico del showman siempre ha conseguido llevarse los aplausos del público y que, hasta a los propios imitados, les guste la labor de Latre.

En el programa musical de Atresmedia (que también abandonará por su aventura en Telecinco) es uno de los más veteranos, ya que solo Ángel Llácer en el jurado, Manel Fuentes como presentador, y él, como miembro también del jurado, han sido los únicos que han estado en las diez ediciones de Tu cara me suena.