Así recrea 'TardeAR' las inundaciones por la borrasca Aline: Laura Madrueño, a punto de 'morir virtualmente ahogada'

Todas las comunidades, a excepción de País Vasco, Asturias, Canarias y Melilla, están sufriendo la borrasca Aline. Las lluvias torrenciales repentinas pueden provocar una serie de peligros que TardeAR ha querido recrear con la realidad aumentada con la que cuenta el programa.

"Hay momentos de este programa que yo estoy esperando: a ver qué le va a pasar a Laura hoy", ha expresado Ana Rosa al introducir a Laura Madrueño, de la que ha opinado que "tiene el cielo ganado" por todo a lo que 'se enfrenta' en el plató del magacín vespertino.

Y es que el formato utiliza sus recursos de realidad aumentada para todos los fenómenos meteorológicos y medioambientales: desde 'subir' a pingüinos en la mesa de actualidad por la llegada del frío hasta mostrar al detalle las borrascas y las lluvias torrenciales de estos días.

"Me he traído un chubasco para no mojarme", ha anunciado la presentadora del tiempo. Y, de hecho, era cierto: la experta en meteorología se ha colocado un abrigo amarillo para integrarse con los efectos que ha utilizado el programa.

"Le nieva, le llueve... ", ha enumerado la presentadora de TardeAR. Madrueño se ha colocado en una calle que simulaba ser Madrid para contar lo que está ocurriendo con la borrasca Aline: "Hoy estamos en una ciudad porque, por ejemplo, en Madrid hemos visto calles inundadas y vamos a ver qué significan los avisos amarillos de la AEMET, que pueden provocar inundaciones peligrosas".

Las explicaciones de la experta han ido a la par que la representación con la realidad aumentada. "Las lluvias están empezando a crear inundaciones, y con 20 centímetros de agua ya se podrían ver contenedores arrastrados y es difícil y peligroso conducir", ha descrito Madrueño.

"Si las lluvias caen en tromba, podríamos tener inundaciones de hasta medio metro, que arrastren las lluvias los coches, patinetes, motos... Depende del estado del alcantarillado. Con más de 50 centímetros de inundación, podría entrar en el motor del coche y estropearlo", ha explicado la experta.

La realidad aumentada ha ido acrecentando el nivel del agua según las explicaciones de la meteoróloga, y ha mostrado cómo se arrastrarían los coches y el mobiliario público. "Si tenemos inundaciones hasta un metro, aunque sea un coche todoterreno, podría ser arrastrado", ha continuado Madrueño.

"Con aguaceros como los de hoy podrían caer ramas y otras cosas, y crear riadas que no permiten ver bajo el agua, provocando caídas, heridas, y en el peor de los casos, ahogamientos", ha explicado. Los efectos han simulado una inundación de metro y medio en el plató de TardeAR, dejando a una Laura Madrueño 'casi baño el agua', rodeada por todo el mobiliario afectado y arrastrado por la borrasca.

"Mañana en muchas zonas va a dejar de llover, pero esperamos que otro frente deje precipitaciones muy persistentes en Galicia, en toda la cornisa cantábrica", ha indicado Laura Madrueño. Por último, ha recomendado para el día de hoy quedarse en casa, a la par que las inundaciones de la realidad aumentada iban desapareciendo poco a poco.