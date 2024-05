Así la lio Máximo Huerta en una firma de libros: "Quería aparecer en otro lugar del mundo"

La pregunta más emblemática de Martínez y hermanos volvió a aparecer en pantalla durante la noche del lunes, cuando Máximo Huerta se encontraba entre los invitados. Allí, el exministro de Cultura y Deporte confesó su 'momento tierra trágame'.

"Yo estaba feliz firmando libros en Sant Jordi", comenzó a relatar. El protagonista aseguró que se sentía muy feliz: "La gente vino a verme, a conocerme, así que quise poner mi mejor letra y mi mejor sonrisa".

Llegó el turno de una chica que Máximo todavía recuerda. "Me habló ronca y le dije: qué noche de farra, que bien te lo has pasado en Sant Jordi", continuó.

"Tengo cáncer de garganta", le respondió aquella chica. Máximo imitó la cara de perplejidad que se le quedó entonces. "La apoyé y me dijo que no pasaba nada", aseguró aliviado. "No fue un momento tierra trágame, fue quería aparecer en otro lugar del mundo", aseguró, avergonzado.

Por si fuera poco aquel momento, un rato más tarde apareció otra chica. "Me dijo que se llamaba Clara y le pregunté por el nombre de su madre... me dijo que era su mujer", recordó.

Dani Martínez, Clara Lago y Vaquero comenzaron a reír sin parar. Tanta fue la vergüenza que volvió a sentir Huerta que se ruborizó y se echó en el sofá para reírse, apoyándose en su compañera. "Todo esto fue antes de ser ministro", añadió, haciendo que las risas se duplicaran.