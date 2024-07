Así han vivido los concursantes de 'Supervivientes All Stars' el paso del huracán Beryl: "Pensaba que nos iban a evacuar"

Los concursantes de Supervivientes All Stars vivieron el paso del huracán Beryl por Honduras. Ya lo avisó Laura Madrueño durante la pasada gala del jueves, donde aseguró que estaban "muy pendientes" de las actualizaciones climatológicas.

"Lo hemos vivido mal", aseguraba Marta Peñate durante la noche del domingo en directo, con Sandra Barneda como conductora del programa. "Yo no he visto una tormenta así en mi vida", añadía. "Pensaba que nos iban a evacuar, pero no lo hicieron", comentó.

Bosco Martínez-Bordiú también dio su punto de vista, más centrado en el estado de la playa: "Las olas llegaron hasta la tienda de campaña, y está todo lleno de porquería, basura, plásticos y algas". Asimismo, aseguró que lo peor era el aumento de las pulgas.

"El huracán ha unido al grupo como cuando lo hacemos en los juegos, pero al final en la convivencia siempre hay fricciones", respondía Jorge Pérez a la pregunta de Sandra Barneda sobre si el temporal unió al grupo.

Abraham García fue el último en hablar de la terrible noche que habían vivido con el huracán Beryl. "Una chancla se fue con la marea, hemos perdido cocos y el fuego también", explicó. Eso sí, fue gracias a Alejandro Nieto que pudieron volver a hacer fuego.