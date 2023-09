Así ha sido el recibimiento de 'TardeAR': alabanzas a su plató, pero críticas a los colaboradores

No sé qué quiere decir Mario Vaquerizo cuando pide "claridad" a las jugadoras de la Selección, ni Xavier Sardà cuando una parte de él piensa que "no monten tantos pollos, que jueguen y se dejen de historias".



O, quizá, no quiero saber. Eso sí, Ana Rosa bien feminista.