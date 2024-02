Así ha sido el debut de Arantxa Castilla-La Mancha en 'Drag Race UK': "Gracias a Dios, ninguna otra española habla inglés"

WORLD OF WONDER

La "Hannah Montana española" está, desde este viernes, conquistando al público internacional. Se acaba de estrenar la segunda temporada RuPaul's Drag Race: UK vs. the World y, en ella, hay representación patria. Arantxa Castilla-La Macha, reina de la primera temporada de la edición española, es concursante de esta suerte de edición All Stars internacional y ha entrado pisando fuerte.

"¿Alguien ha pedido una perdedora española?", pregunta la artista al entrar a plató, tal y como se ve en el adelanto compartido en redes sociales. "Quedé la séptima en la primera temporada de Drag Race España, pero creo que soy más conocida por mi horrible risa".

En redes, también mostraron el Meet the Queens, el programa en el que presentaron a las 11 concursantes. "Soy joven, soy tonta, soy rubia, soy divertida", se presentó. "En Drag Race España tuve el placer de ser una perdedora. Fue increíble. Perdí en cada uno de los retos y, en esta ocasión, estoy lista para finalmente darle la vuelta y vivir el lado más brillante".

"¿Os podéis creer que me hayan dejado volver a Drag Race? Gracias a Dios, ninguna otra participante española habla inglés", se rio. "Estoy orgullosa de estar aquí, ahora, sentada enfrente de ti como la mujer trans que soy. Ahora me siento mucho mejor, con más confianza y además, tengo tetas".

Pero, además, en los comentarios del vídeo, Arantxa Castilla-La Mancha continuó riéndose sobre su inglés. "Duolingo paga las facturas", escribió la artista drag.