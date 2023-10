El Premio Planeta 2023 ha dado la sorpresa este domingo al proclamar ganadora a Sonsoles Ónega por su novela Las hijas de la criada. La presentadora de Antena 3 ha comenzado la semana, como siempre, poniéndose al frente de Y ahora Sonsoles, donde ha sido ovacionada por sus compañeros.

De hecho, tal y como ha mostrado el magacín de Atresmedia a través de su cuenta de Instagram, la periodista ha llevado consigo el galardón metido en su caja para mostrárselo a su equipo, quien la ha recibido con besos y abrazos.

El equipo ha resaltado lo bonito que era el trofeo. En cuanto a cómo se ha sentido Sonsoles Ónega, ha expresado: "Me hace una ilusión impresionante abrir la caja con mis compañeros".

Ya en el plató de Y ahora Sonsoles, la presentadora también ha recibido el cariño del público. De hecho, ha cambiado su rol de entrevistadora a entrevistada, y ha contestado a todas las preguntas de Miguel Lago sobre su carrera profesional.

"No lo sabía ni mi hermana ni mis hijos ni mis padres, no lo sabía nadie. Yo sabía que era finalista desde el lunes que sale la lista y yo me callé porque dije: 'a ver si digo algo, voy a defraudar si luego no ocurre, y si no lo digo, luego se van a llevar una tremenda ilusión'", ha expresado. "Mis hijos estaban muy enfadados porque no se lo había dicho. Les he dicho: 'imagínate que no ocurre, pues vais a estar muy enfadados con mamá'".

Sobre el momento en el que se enteró, ha asegurado que se puso muy nerviosa: "Me entró el tembleque, no me van a salir las palabras, se me va a secar la boca... Se te pasan muchas cosas por la cabeza".

Entre los temas, la presentadora ha hablado de su padre, Fernando Ónega: "Cuando empezaba, me comparaban con él, pero todavía me quiero parecer a él, porque su genialidad no la he heredado". Al final de la emisión de este lunes, Sonsoles Ónega ha recibido un ramo de flores de parte del equipo.