Así fue la historia de amor de Sonia Ferrer y Álvaro Muñoz Escassi: en solo diez meses, llenó las revistas de exclusivas

Desde que Álvaro Muñoz Escassi anunció su ruptura con María José Suárez, los rumores de infidelidad por parte del jinete se dispararon. Tal como apuntaron los colaboradores de diferentes programas de televisión, las anteriores relaciones del deportista habían acabado por historias de engaños y cuernos.

Así, Sonia Ferrer, que, en el pasado, tuvo una relación con Álvaro Muñoz Escassi, aseguró en En boca de todos, donde colabora cada día, que no le gustaría tener al jinete "como enemigo": "La persona que lo está extorsionando no le conoce y no sabe dónde se está metiendo".

Así fue la relación de Sonia Ferrer y Escassi

En el año 2013, Telecinco estrenó una nueva temporada de ¡Mira quién salta!, el concurso en el que los famosos de diferentes profesiones se lanzaban al agua desde los trampolines. En esta edición, el formato contó con Álvaro Muñoz Escassi y Sonia Ferrer que, por primera vez, coincidían en un programa de televisión.

En aquel momento, el jinete tenía pareja, Patricia Martínez, pero eso no fue un inconveniente para que Escassi se dejase llevar con la presentadora de televisión. Así, delante de las cámaras, los espectadores pudieron ver cómo surgía la historia de amor entre ellos.

De esta manera, Sonia y Álvaro comenzaron siendo pareja de concurso, por lo que pasaban muchas horas juntos entrenando los saltos. Así, en una ocasión, Escassi no tuvo reparos en asegurar: "Para mí, Sonia es la pareja perfecta"; una afirmación a la que la presentadora agregó: "Ya lo dije cuando me tocó concursar con él, que me tocaba el mejor. Nos reímos y nos lo pasamos bien".

Así, en el agua y desde las alturas, se fraguó una relación que ocupó las portadas de todas las revistas durante el año 2013 y que, pese a la gran repercusión, terminó pocos meses después, en enero de 2014.